Comunicado oficial de Anabel Pantoja: "Alma está en casa con sus padres, sana y feliz"

El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto una investigación por presunto maltrato infantil contra Anabel Pantoja y David Rodríguez, por presuntos malos tratos a su hija Alma, que permaneció ingresada en el Hospital Materno Infantil entre el 11 y el 27 de enero, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La causa se inició el pasado 21 de enero, después de que el centro hospitalario remitiera un parte de lesiones, fechado el 17 de enero, en el que se informaba sobre el estado de la menor. Dicho informe fue posteriormente ratificado por un médico forense. En ningún momento han sido detenidos y no se han tomado medidas cautelares contra ellos.

La hija de Isabel Pantoja ha empezado diciendo que "me duele que tenga que hacer este vídeo después de ver todo lo que ha pasado". "Alma está en casa con sus padres, sana y feliz", ha confesado.

Por otro lado, ha añadido que "se me ha ofrecido hacer un comunicado a través de mi abogado o mi representante, pero he dicho que no. Esto es un tuto para la gente que está ahí detrás, que me quiere y que me ha seguido todo este tiempo. Los medios que me han apoyado y que han cuidado esta historia se lo merecen. Pero yo no estoy aquí en calidad de nada"

La colaboradora de televisión ha asegurado que "simplemente, quiero deciros que hemos vivido una situación muy, muy desagradable, como muchos otros padres. A raíz de esta situación, nos han llegado millones de casos similares. Todo surge porque el 9 de enero Alma sufrió un episodio, una crisis puntual, ante la cual reaccionamos como padres y nos fuimos directamente al hospital. Sabéis perfectamente lo que hemos pasado estos días, pero afortunadamente todo salió bien y estamos en casa".

La influencer ha señalado que hay un protocolo que se ha de llevar a cabo: "Hay un protocolo porque el menor tiene muchísima protección, algo que nos encanta, apoyamos y admiramos. Los médicos pasan el parte debido a este protocolo rutinario para un bebé de cuarenta días. Se nos comunica y se nos cae el mundo al suelo porque nos preguntamos cómo ha podido pasar esto".

La mujer de David Rodríguez ha indicado que "decidimos colaborar al máximo y contarle al juez lo ocurrido para que todo quedara claro. Fuimos el lunes y contamos nuestra versión, la única verdad, porque con la verdad se va por delante. No nos estamos defendiendo de nada, porque lo único que hemos hecho es amar, cuidar, intentar salvar y proteger todo lo que tiene que ver con Alma. A pesar de hacer las cosas bien, colaborar y actuar correctamente como cualquier ciudadano, se han filtrado cosas y se han dicho barbaridades. Pero ahora mismo eso no me preocupa en absoluto".

Ha continuado diciendo que "me duele en el alma porque se nos está acusando y señalando por algo que no hemos hecho. Pero no me preocupa, porque mi única prioridad es la salud de Alma y que todo esto se resuelva. Todo lo que está sucediendo afuera lo abordaré más adelante, porque no me voy a quedar quieta. Espero que entendáis el dolor que estamos pasando".

Una de las cosas que le mantiene tranquila es que "Alma está en casa con sus padres, sana y feliz. Por muchas historias que se digan, no hay nada más. Estamos deseando seguir colaborando para que esta pesadilla termine y poder vivir nuestra vida en paz, felices los tres.