Comunicado de Icardi: acusa a Wanda Nara de manipular psicológicamente a sus hijas

La relación entre Wanda Nara, modelo argentina, y Mauro Icardi, delantero del Galatasaray, está totalmente rota. El escándalo mediático que se está produciendo estas últimas semanas sobre esta pareja es causa por el proceso legal que están atravesando para obtener el divorcio.

Hace unos días el jugador decidió compartir en su cuenta de Instagram fotografías de sus hijas Francesca e Isabella junto a María Eugenia "La China" Suárez, con la que tendría un nuevo romance desde hace unas semanas. Las imágenes no pasaron por desapercibidas por Wanda Nara que criticó que estuviesen con China Suárez.

Icardi no se ha mordido la lengua y ha explotado contra su expareja en un comunicado publicado a través de su cuenta de Instagram. El deportista ha empezado explicando que "como todos saben, no es mi estilo ventilar nada con respecto a mis hijos como venimos respetando por pedido de un Juez y un Defensor de Menores, pero me veo obligado a responder ante todas las mentiras crueles que la madre de mis hijas ejerce, para no dar por cierto con mi silencio sus perversas falsedades... ¿Hasta cuándo queremos creer y vivir en la mentira?"

También, no se ha querido olvidar de los distintos acontecimientos que ha sufrido de primera mano. "Me excluyeron de mi propio departamento con una falsa denuncia de violencia. Me excluyeron a la madrugada de un sábado de Santa Bárbara a horas de operarme de mi lesión de rodilla con otra falsa denuncia de violencia y tenencia de armas, dando resultado negativo el allanamiento. No tenía armas, no violenté a nadie y estaba durmiendo solo", ha admitido a todos sus seguidores con el objetivo de poner luz al asunto.

En lo que respecta a sus hijas ha aclarado que "tenían que entregarme a mis hijas el 13 de diciembre y me apagaron los teléfonos hasta el 17, porque la madre estaba de viaje con el ‘novio’ por Europa, el cual confirmaron en un vivo que tenían una relación desde hacía tres años, mientras estaba casada conmigo y me juraba a mí y a sus hijas que era ‘un amigo’".

Además, ha señalado que rompió la promesa que le había hecho a sus hijas: "Por mi parte, ante su abandono, decidí sin dubitar (SIC) cancelar el plan que tenía de pasar Año Nuevo con amigos, y quedarme con mis hijas, como vengo haciendo desde hace más de 2 años en los cuales la señora decidió priorizar su vida ante sus hijas”.

El atacante de Galatasaray ha querido aclarar que él nunca habla mal de ella delante sus hijas. Por otro lado, ha expresado que "después de 20 días de no ver a sus hijos, lo primero que se le ocurre es manipularlos, llevarlas a tal punto de decir barbaridades de las cuales tengo pruebas que son todos mentiras, exponerlas a tanto odio que tiene ella misma con la persona que está o mi lado hoy en día, haciéndoles creer a dos nenas de 8 y 9 años que nuestra familia se rompió por culpa de la misma, pero no tiene el coraje de decirle a sus hijas la verdad: que fue ella misma quien decidió separarse y oficializar una relación extramatrimonial que databa de 3 años

El futbolista ha concluido el escrito exponiendo que "me duele en el alma, saber que están siendo manipuladas psicológicamente por su madre. Pero confió en la Justicia. Estoy seguro de que voy por el buen camino, me llevaron a la justicia y quisieron ensuciarme, pero con la verdad, siempre salimos victoriosos".