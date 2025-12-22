Comprueba tus monedas de 2 euros: este detalle puede hacerte ganar miles de euros

Esta moneda lituana de 2 euros acuñada en 2021 ejemplifica muy bien la fiebre de algunos coleccionistas: por algunos ejemplares ya se llegan a pedir hasta 3.500 euros en internet. Lo que parecía una sencilla pieza conmemorativa de la naturaleza del país se ha convertido, por un error, en una de las piezas más codiciadas del mercado.

La moneda lituana que dispara su valor

Es una de las monedas de 2 euros más buscadas en la actualidad: viene de Lituania y está dedicada a la Reserva de la Biosfera de Žuvintas, acuñada en 2021. A simple vista parece una moneda conmemorativa más, pero su escasez y un error la ha colocado en el punto de mira del coleccionismo especializado.

Esta moneda fue emitida para homenajear a Žuvintas, un espacio protegido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que ya le daba de entrada un interés añadido para los aficionados. El problema (y a la vez su gran atractivo) llegó durante el proceso de acuñación, cuando parte de la tirada salió con un detalle completamente equivocado.

El diseño previsto indicaba que el canto debía llevar estrías finas y la leyenda en lituano “LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ” (Libertad, Unidad, Prosperidad), separada por estrellas de cinco puntas. Sin embargo, una parte de la tirada salió con el canto reservado a las monedas de Letonia, donde puede leerse “DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU *” (Dios bendiga Letonia), un error tan llamativo como valioso.

El Banco de Lituania estima que alrededor del 10% de los 2 euros de Žuvintas llevan el canto letón en lugar del lituano, lo que se traduce en aproximadamente 500 monedas "defectuosas". La explicación es lógica: tanto el banco central lituano como el letón utilizan la misma ceca, de modo que un simple despiste al montar los rodillos del canto derivó en este error.

Este tipo de fallos se conocen como “mulas”, monedas en las que coexisten elementos que pertenecen a piezas distintas. Dado que estas monedas suelen salir seguidas, en grupos consecutivos, resulta muy difícil reconstruir el recorrido de todas las piezas que abandonaron la ceca con este error. Comprueba las tuyas, por si acaso.