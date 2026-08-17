LOTERÍAS
Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 17 de agosto de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
La Primitiva es un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado que consiste en seleccionar 6 números diferentes entre 1 y 49, con el objetivo de acertar la combinación ganadora en el sorteo.
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 17 de agosto ha estado formada por los números 2, 4, 19, 28, 46 y 48. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 0.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 7076326, premiado con 1 millón de euros.
El sorteo se celebra todos los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas. Se puede jugar para uno diario, o para los tres sorteos de la semana.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples, mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar.
También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: los padres con hijos menores de 12 años pueden pedir teletrabajo sin perder sueldo
- Un albañil argentino habla claro sobre el problema del sector en España: '¿Estamos haciendo lo suficiente para que los jóvenes quieran aprender el oficio?
- Andrés Millán, abogado laboralista, señala los mejores meses para jubilarse: 'Los recomienda la Seguridad Social
- Un experto en aire acondicionado responde: 'No dejes la climatización apagada todo el día para llegar a casa y ponerla a 16º C
- Manuel Delgado, antropólogo: 'En 40 años consecutivos dando clase he llegado a la conclusión que siempre tengo a los mismos alumnos
- Marruecos evita una nueva entrada masiva de inmigrantes a Ceuta tras las amenazas en redes sociales
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si tu hermano no quiere pagar los gastos de una casa heredada pero sí cobrar los beneficios puedes hacer dos cosas
- David Jiménez, experto en herencias: 'Cada vez que un padre o una madre hace una transferencia a un hijo, se considera una donación