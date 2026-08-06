LOTERÍAS
Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, jueves 6 de agosto de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
La Primitiva es un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado que consiste en seleccionar 6 números diferentes entre 1 y 49, con el objetivo de acertar la combinación ganadora en el sorteo.
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 6 de agosto ha estado formada por los números 22, 14, 19, 9, 3 y 26. El número complementario es el 13 y el reintegro, el 4.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 0559707, premiado con 1 millón de euros.
El sorteo se celebra todos los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas. Se puede jugar para uno diario, o para los tres sorteos de la semana.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples, mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar.
También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
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