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Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 3 de agosto de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

Resultados de la Primitiva del lunes 24 de junio de 2024.

Resultados de la Primitiva del lunes 24 de junio de 2024.

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Emma Ferrara

La Primitiva es un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado que consiste en seleccionar 6 números diferentes entre 1 y 49, con el objetivo de acertar la combinación ganadora en el sorteo.

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 3 de agosto ha estado formada por los números 45, 28, 16, 6, 33 y 38. El número complementario es el 8 y el reintegro, el 2455378.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 2, premiado con 1 millón de euros.

El sorteo se celebra todos los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas. Se puede jugar para uno diario, o para los tres sorteos de la semana.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples, mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar.

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También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

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