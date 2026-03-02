LOTERÍAS
Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 2 de marzo de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
La Primitiva es un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado que consiste en seleccionar 6 números diferentes entre 1 y 49, con el objetivo de acertar la combinación ganadora en el sorteo.
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 2 de marzo ha estado formada por los números 11, 15, 18, 20, 30 y 46.
El número complementario es el 06 y el reintegro, el 4. En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 8416993, premiado con 1 millón de euros.
El sorteo se celebra todos los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas. Se puede jugar para uno diario, o para los tres sorteos de la semana.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples, mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar.
Hoy, lunes 23 de febrero de 2026, el bote de La Primitiva es de 110,5 millones de euros para un único acertante de la máxima categoría y el bote de la Bonoloto es de 2,3 millones de euros para un único acertante de primera categoría.
También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
- Un español que vive en Suiza destapa la realidad de los gastos: "Es lo más caro"
- Buenas noticias para las familias con hijos: el Gobierno da el' OK' a una ayuda de 2.400 euros
- Antonio Adán, exportero de Real Madrid y Atlético, relata su huida de Teherán: 'Fui a cenar a casa de Munir y nos despedimos asegurando que iríamos al aeropuerto
- Alba Flores, ganadora de un Goya, sobre su cambio a la comida vegetariana: 'No fue tan difícil
- Jorge Rey revela la noticia menos esperada para la Semana Santa: 'Vuelven las lluvias y el frío polar
- Fernando Torres: "Sé de dónde vengo, soy de un barrio obrero"
- Jesús Calleja, obligado a abandonar 'Universo Calleja' tras un grave accidente: 'Tengo el hueso al aire
- Premios Goya 2026: Estos han sido todos los ganadores de la gala