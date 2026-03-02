Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Madrid-GetafeElecciones BarçaDónde ver Madrid-GetafeMbappé LesiónFirmas Elecciones BarçaClasificación LaLigaSorteo Indian WellsEspaña-UcraniaHorarios F1 AustraliaAtlético LesiónStéphanie FrappartPedriSimeoneFinalissimaDroDori RuanoNewey Aston MartinBernie EcclestoneLahm La MasiaClasificación LaLiga sin VARPichichi LaLigaMbappéBarcelona - Atlético horarioAlineaciones probables Barcelona - AtléticoEndrickPróxima carrera MotoGPReal Madrid - GetafeReal Madrid - Getafe alineacionesCuadro Champions octavosHorarios octavos ChampionsDónde ver F1Elecciones Barça 2026Camp NouJuegos gratis PS Plus marzoJorge ReyPaco GonzálezPau CubarsíAlfredo Duro
instagramlinkedin

LOTERÍAS

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 2 de marzo de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

Resultados de la Primitiva del lunes 2 de marzo de 2026.

Resultados de la Primitiva del lunes 2 de marzo de 2026.

Emma Ferrara

La Primitiva es un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado que consiste en seleccionar 6 números diferentes entre 1 y 49, con el objetivo de acertar la combinación ganadora en el sorteo.

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 2 de marzo ha estado formada por los números 11, 15, 18, 20, 30 y 46.

El número complementario es el 06 y el reintegro, el 4. En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 8416993, premiado con 1 millón de euros.

El sorteo se celebra todos los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas. Se puede jugar para uno diario, o para los tres sorteos de la semana.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples, mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar.

Hoy, lunes 23 de febrero de 2026, el bote de La Primitiva es de 110,5 millones de euros para un único acertante de la máxima categoría y el bote de la Bonoloto es de 2,3 millones de euros para un único acertante de primera categoría.

Noticias relacionadas

También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

  1. Un español que vive en Suiza destapa la realidad de los gastos: "Es lo más caro"
  2. Buenas noticias para las familias con hijos: el Gobierno da el' OK' a una ayuda de 2.400 euros
  3. Antonio Adán, exportero de Real Madrid y Atlético, relata su huida de Teherán: 'Fui a cenar a casa de Munir y nos despedimos asegurando que iríamos al aeropuerto
  4. Alba Flores, ganadora de un Goya, sobre su cambio a la comida vegetariana: 'No fue tan difícil
  5. Jorge Rey revela la noticia menos esperada para la Semana Santa: 'Vuelven las lluvias y el frío polar
  6. Fernando Torres: "Sé de dónde vengo, soy de un barrio obrero"
  7. Jesús Calleja, obligado a abandonar 'Universo Calleja' tras un grave accidente: 'Tengo el hueso al aire
  8. Premios Goya 2026: Estos han sido todos los ganadores de la gala

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 2 de marzo de 2026

Carme Chaparro rompe el silencio sobre su salud y zanja especulaciones: "No tengo cáncer"

Carme Chaparro rompe el silencio sobre su salud y zanja especulaciones: "No tengo cáncer"

Este es el coche que menos consume en 2026: solo 3,8 kilómetros cada 100 kilómetros

Este es el coche que menos consume en 2026: solo 3,8 kilómetros cada 100 kilómetros

El truco de Víctor Font para preparar unos macarrones mejores que los de Joan Laporta

El truco de Víctor Font para preparar unos macarrones mejores que los de Joan Laporta

Precio de la luz para mañana, martes 3 de marzo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, martes 3 de marzo: las horas más baratas y más caras

La madre de Daniel Sancho pierde los papeles y se enfrenta a una denuncia por agresión: "Llegaron a las manos"

La madre de Daniel Sancho pierde los papeles y se enfrenta a una denuncia por agresión: "Llegaron a las manos"

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar a Irán

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar a Irán

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de marzo: "Llega una DANA"

Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para el mes de marzo: "Llega una DANA"