Girona - BarcelonaAlineación BarçaDónde ver Girona - BarcelonaGirona - Barcelona horarioPedri HotelCuándo juega BarcelonaAbdeGirona LamineRaphinhaReal SociedadRicky RubioNico WilliamsArbeloaMourinhoMaldiniConvocatoria Real MadridF1 BarcelonaClasificación UAE TourSoto GradoJoan GarciaIllarramendiJulián AraujoAntonio IniestaMateu AlemanyEndrickClasificación Liga sin VARCuándo juega AlcarazCuándo juega BadosaAlonsoLamine YamalClásica de Jaén 2026Etapa 2 UAE Tour 2026Movistar KOI LECVuelta a MurciaTest F1Calendario F1BonolotoDónde ver Mundial 2026Xavier VallsPedriZubizarreta
LOTERÍAS

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 16 de febrero de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

Resultados de la Primitiva del jueves 5 de febrero de 2026.

Resultados de la Primitiva del jueves 5 de febrero de 2026.

Emma Ferrara

La Primitiva es un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado que consiste en seleccionar 6 números diferentes entre 1 y 49, con el objetivo de acertar la combinación ganadora en el sorteo.

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 12 de febrero ha estado formada por los números 44, 24, 25, 28, 3 y 47. El número complementario es el 32 y el reintegro, el 9. En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 7203837, premiado con 1 millón de euros.

El sorteo se celebra todos los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas. Se puede jugar para uno diario, o para los tres sorteos de la semana.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples, mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar.

También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

