Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Xabi AlonsoXabi Alonso MadridArbeloaMaldini Xabi AlonsoDavid SánchezMemes Xabi AlonsoDembeleMbappéVinicius LamineLo que no se vioDinero campeón Supercopa de EspañaAraujoRaphinhaIturralde GonzálezMoleiroClasificación DakarPartidos Open de Australia hoyPlayoffs NFL 2026Semifinales Copa ÁfricaMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin

LOTERÍAS

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 12 de enero de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

Resultados de la Primitiva del lunes 12 de enero de 2026.

Resultados de la Primitiva del lunes 12 de enero de 2026.

Emma Ferrara

La Primitiva es un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado que consiste en seleccionar 6 números diferentes entre 1 y 49, con el objetivo de acertar la combinación ganadora en el sorteo.

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 12 de enero ha estado formada por los números 43, 16, 18, 2, 46 y 20. El número complementario es el 19 y el reintegro, el 6. En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 3300922, premiado con 1 millón de euros.

El sorteo se celebra todos los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas. Se puede jugar para uno diario, o para los tres sorteos de la semana.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples, mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar.

También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Giro en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar este gasto que siempre ha corrido por cuenta del inquilino
  2. Pilar Rubio rompe a llorar en ‘El Desafío’ y se encara con la organización: “Os habéis pasado”
  3. Ángel Gaitán, mecánico, sobre las gasolineras 'low cost': 'El principal problema es...
  4. Vicente Magro, juez del Tribunal Supremo, desvela cómo desalojar rápido a los okupas en España
  5. Precio del euríbor hoy, 9 de enero de 2026: la cuota preocupa a los hipotecados
  6. Carme Canet, periodista, 63 años: 'Me han denegado la jubilación
  7. David Villa revela el nombre del mejor futbolista con el que jugó: 'Con diferencia
  8. Ana Obregón (70 años) sobre la verdad de su relación con Jeffrey Epstein: “Si te digo la verdad, a mí sexualmente no me atraía”

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 12 de enero de 2026

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del lunes 12 de enero de 2026

El Supremo avisa: pagar tarde la nómina puede salir caro para las empresas

El Supremo avisa: pagar tarde la nómina puede salir caro para las empresas

Estos son los mejores memes de la destitución de Xabi Alonso

Estos son los mejores memes de la destitución de Xabi Alonso

Chris Pratt, invitado de hoy de 'El Hormiguero': así es el proyecto que viene a presentar a España

Chris Pratt, invitado de hoy de 'El Hormiguero': así es el proyecto que viene a presentar a España

Cristóbal Soria se burla de que Arbeloa sustituya a Xabi Alonso y minutos más tarde borra el vídeo

Cristóbal Soria se burla de que Arbeloa sustituya a Xabi Alonso y minutos más tarde borra el vídeo

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Jorge Rey advierte del regreso del invierno: "Llegan sucesivos frentes que alimentarán las lluvias"

Jorge Rey advierte del regreso del invierno: "Llegan sucesivos frentes que alimentarán las lluvias"