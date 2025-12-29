Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

Resultados de la Primitiva del lunes 29 de diciembre de 2025.

Pol Langa

La Primitiva es un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado que consiste en seleccionar 6 números diferentes entre 1 y 49, con el objetivo de acertar la combinación ganadora en el sorteo.

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 29 de diciembre ha estado formada por los números 13, 30, 35, 41, 47 y 48. El número complementario es el 6 y el reintegro, el 1. En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 9648114, premiado con 1 millón de euros.

El sorteo se celebra todos los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas. Se puede jugar para uno diario, o para los tres sorteos de la semana.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples, mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar.

También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 29 de diciembre de 2025

