LOTERÍAS
Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 20 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
La Primitiva es un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado que consiste en seleccionar 6 números diferentes entre 1 y 49, con el objetivo de acertar la combinación ganadora en el sorteo.
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 20 de octubre ha estado formada por los números 14, 28, 24, 39, 2 y 8. El número complementario es el 43 y el reintegro, el 3. En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 9001952, premiado con 1 millón de euros.
El sorteo se celebra todos los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas. Se puede jugar para uno diario, o para los tres sorteos de la semana.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples, mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar.
También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
- Kylian Mbappé no puede conducir el BMW de 140.000 euros que le regaló el Real Madrid: Este es el motivo
- Gabriel Rufián y la separación de su expareja, Mireia Varela: 'El dolor de saber que no podré recuperarle
- Edu Aguirre se sincera sobre su mayor polémica en 'El Chiringuito': '¡Te lo juro por Dios!
- Laura Lobo, abogada experta en herencias: 'No debe darse por supuesto que los sobrinos heredan del tío soltero y sin hijos
- Gonzalo Bernardos, economista, señala al 'pánico de los propietarios' como la raíz de la crisis del alquiler
- El economista Gonzalo Bernardos (62 años) tajante con los jóvenes y el acceso a la vivienda: 'En los 80 y 90 no conocíamos ni restaurantes ni vacaciones
- Susana Guasch (46 años) niega ser una 'enchufada' y se distancia de los extremismos: 'Soy cero 'feminazi'
- “Tener un buen equipo lo es todo”