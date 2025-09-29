Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

Emma Ferrara

La Primitiva es un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado que consiste en seleccionar 6 números diferentes entre 1 y 49, con el objetivo de acertar la combinación ganadora en el sorteo.

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 29 de septiembre ha estado formada por los números 1, 14, 34, 49, 8 y 25. El número complementario es el 16 y el reintegro, el 0. En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 5306549, premiado con 1 millón de euros.

El sorteo se celebra todos los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas. Se puede jugar para uno diario, o para los tres sorteos de la semana.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples, mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar.

También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

