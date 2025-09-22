Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

LOTERÍAS

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

Resultados de la Primitiva del lunes 24 de junio de 2024.

Resultados de la Primitiva del lunes 24 de junio de 2024.

Emma Ferrara

La Primitiva es un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado que consiste en seleccionar 6 números diferentes entre 1 y 49, con el objetivo de acertar la combinación ganadora en el sorteo.

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este jueves 3 de abril ha estado formada por los números 18, 21, 24, 26, 46 y 48. El número complementario es el 36 y el reintegro, el 4. En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 4763054, premiado con 1 millón de euros.

El sorteo se celebra todos los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas. Se puede jugar para uno diario, o para los tres sorteos de la semana.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples, mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar.

También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
  2. Edu Aguirre desvela el motivo por el que cree que Lamine Yamal va a ganar el Balón de Oro: 'Le están dando bola
  3. Dos mecánicos revelan la marca de coches del momento: 'Prácticamente no se rompen
  4. ¿Quién debe ganar el Balón de Oro? Las voces de Movistar+ lo tienen claro
  5. Las cabañuelas de Jorge Rey advierten de lo que llega a España en los próximos días: 'Llegan tormentas torrenciales
  6. Un estadounidense alza la voz sobre lo que ocurre en Catalunya en comparación con Estados Unidos: 'No tienes que ser rico
  7. Paco González pone en cuestión el estilo de juego del Real Madrid tras el gol del Militao: 'Lo resuelve un castañazo
  8. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: Te tienen que pagar el descanso si superas estas horas trabajadas

La revista Viajar distingue a 15 empresas, destinos y proyectos en la cuarta edición de sus premios

La revista Viajar distingue a 15 empresas, destinos y proyectos en la cuarta edición de sus premios

Así es Ousmane Dembélé: vida privada, mujer e hija del nuevo Balón de Oro

Así es Ousmane Dembélé: vida privada, mujer e hija del nuevo Balón de Oro

Así es Sant Pere de Ribes, el pueblo donde creció Aitana Bonmatí: uno de los lugares más exclusivos de Barcelona

Así es Sant Pere de Ribes, el pueblo donde creció Aitana Bonmatí: uno de los lugares más exclusivos de Barcelona

Francia reconoce el Estado de Palestina en una jornada histórica en la ONU que evidencia el aislamiento creciente de Israel

Francia reconoce el Estado de Palestina en una jornada histórica en la ONU que evidencia el aislamiento creciente de Israel

Putin ofrece a EEUU extender por un año los límites del último tratado nuclear a punto de expirar

Putin ofrece a EEUU extender por un año los límites del último tratado nuclear a punto de expirar

Sánchez a Netanyahu: “Una cosa es proteger tu país y otra es bombardear hospitales y dejar morir de hambre a niños inocentes"

Sánchez a Netanyahu: “Una cosa es proteger tu país y otra es bombardear hospitales y dejar morir de hambre a niños inocentes"

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 22 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del lunes 22 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del lunes 22 de septiembre de 2025