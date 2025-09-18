Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

LOTERÍAS

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, jueves 18 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

Resultados de la Primitiva del lunes 8 de septiembre de 2025

Resultados de la Primitiva del lunes 8 de septiembre de 2025

Emma Ferrara

La Primitiva es un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado que consiste en seleccionar 6 números diferentes entre 1 y 49, con el objetivo de acertar la combinación ganadora en el sorteo.

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva ha estado formada por los números 17, 9, 41, 8, 28 y 46. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 8. En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 0293271, premiado con 1 millón de euros.

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del lunes 2 de junio de 2025

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del lunes 2 de junio de 2025

El sorteo se celebra todos los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas. Se puede jugar para uno diario, o para los tres sorteos de la semana.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples, mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar.

También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Mónica Marchante revela qué ocurrió entre Luis Enrique y Susana Guasch: 'Me da un poco de pena
  2. El impactante declive físico de Usain Bolt tras retirarse: 'Me quedo sin aliento cuando subo las escaleras
  3. El nuevo capricho de Kiko Rivera tras su separación: 'Habría pagado en torno a 500.000 euros
  4. La Seguridad Social revoluciona la jubilación: así cambiará el cálculo de tu pensión a partir de 2026
  5. Ni Via Veneto ni Botafumeiro: este es el restaurante de Barcelona que ha cautivado a Fermín López
  6. España en riesgo elevado: Jorge Rey pone fecha a la llegada de fuertes tormentas y acumulaciones de más de 60 litros
  7. Carlos Pérez, mejor mecánico de España: 'El precio de las gasolineras 'low cost' puede ser tentador, pero puede provocar averías
  8. El coste de la 'nueva cara' de Jorge Javier Vázquez: Esto es lo que podría haber pagado

Hacienda devuelve el IRPF a los pensionistas mutualistas: esto es lo que puedes cobrar

Hacienda devuelve el IRPF a los pensionistas mutualistas: esto es lo que puedes cobrar

Jugando a ser Dios: La IA revive la imagen y voz de los mejores artistas del siglo XX y muestra como se verían en 2025

Jugando a ser Dios: La IA revive la imagen y voz de los mejores artistas del siglo XX y muestra como se verían en 2025

¡Pelos de punta! La IA revive a los mejores artistas del siglo XX y muestra como se verían en 2025

¡Pelos de punta! La IA revive a los mejores artistas del siglo XX y muestra como se verían en 2025

Resultados de la Primitiva del jueves 18 de septiembre de 2025

Resultados de la Primitiva del jueves 18 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del jueves 18 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del jueves 18 de septiembre de 2025

Ni cada día, ni una a la semana: Estas son las veces que debes ducharte a la semana según un especialista

Ni cada día, ni una a la semana: Estas son las veces que debes ducharte a la semana según un especialista

El canciller alemán Merz, junto a Sánchez en Madrid: "No compartimos la definición de genocidio en Gaza"

El canciller alemán Merz, junto a Sánchez en Madrid: "No compartimos la definición de genocidio en Gaza"

Sánchez presiona a Merz por el veto de Alemania a la oficialidad del catalán en la UE: "Llevamos 40 años esperando"

Sánchez presiona a Merz por el veto de Alemania a la oficialidad del catalán en la UE: "Llevamos 40 años esperando"