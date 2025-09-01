Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

LOTERÍAS

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

Resultados de la Primitiva del lunes 25 de agosto de 2025

Resultados de la Primitiva del lunes 25 de agosto de 2025

Emma Ferrara

La Primitiva es un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado que consiste en seleccionar 6 números diferentes entre 1 y 49, con el objetivo de acertar la combinación ganadora en el sorteo.

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva ha estado formada por los números 29, 9, 15, 46, 8 y 39. El número complementario es el 24 y el reintegro, el 2. En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 3073965, premiado con 1 millón de euros.

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del lunes 2 de junio de 2025

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del lunes 2 de junio de 2025

El sorteo se celebra todos los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas. Se puede jugar para uno diario, o para los tres sorteos de la semana.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples, mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar.

También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Roberto Brasero advierte que el calor continuará en España durante septiembre: 'Las temperaturas seguirán siendo altas
  2. El hombre más tatuado del mundo cambia su imagen: 'Me sentía un animal de circo
  3. Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
  4. La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre
  5. El enigmático mensaje de la novia de Fermín: 'Septiembre; cambios
  6. Cristóbal Soria destapa el motivo real de la nueva canción de Sergio Ramos: 'Está tieso
  7. Una expareja de Kiko Rivera rompe su silencio: 'Sigue el mismo patrón
  8. Miguel Ángel Revilla sentencia a 'La Revuelta': 'Soy de fidelidades absolutas

Resultados de la Primitiva del lunes 1 de septiembre de 2025

Resultados de la Primitiva del lunes 1 de septiembre de 2025

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del lunes 1 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del lunes 1 de septiembre de 2025

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del lunes 1 de septiembre

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del lunes 1 de septiembre

La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina

La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina

Nestlé cesa a un directivo por ocultar una relación secreta con alguien de la empresa

Nestlé cesa a un directivo por ocultar una relación secreta con alguien de la empresa

Pablo Ojeda, nutricionista, explica en qué orden comer los alimentos: "Puede cambiar el cómo nos sentimos y el cómo responde su cuerpo"

Pablo Ojeda, nutricionista, explica en qué orden comer los alimentos: "Puede cambiar el cómo nos sentimos y el cómo responde su cuerpo"

El abogado de la familia Arrieta, sobre la defensa de Daniel Sancho: "Estaba muy tranquila"

El abogado de la familia Arrieta, sobre la defensa de Daniel Sancho: "Estaba muy tranquila"