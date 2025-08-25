LOTERÍAS
Comprobar Primitiva: resultados del sorteo de hoy, lunes 25 de agosto de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
La Primitiva es un juego de azar regulado por Loterías y Apuestas del Estado que consiste en seleccionar 6 números diferentes entre 1 y 49, con el objetivo de acertar la combinación ganadora en el sorteo.
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva se conocerá a partir de las 21:45 horas. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
El sorteo se celebra todos los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas. Se puede jugar para uno diario, o para los tres sorteos de la semana.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples, mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar.
También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
- La nueva mansión de Rafa Nadal: lujo en Mallorca tras su retirada
- José Elías estalla contra la educación española: 'Si mis hijos sacan más de un 7 en el colegio, me enfado
- Tragedia en la serie 'Emily in Paris': Diego Borella fallece súbitamente en pleno set de rodaje
- José Elías revela el error imperdonable que nunca tolera en un trabajador: 'No me sirve
- Iniesta recuerda su primera noche en La Masia: 'Fue terrorífica, de las peores de mi vida
- El aviso de Jorge Rey sobre el huracán Erin: así afectará a España esta semana
- Muere Verónica Echegui, protagonista de 'Yo soy la Juani', a los 42 años