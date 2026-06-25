Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del jueves 25 de junio de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 25 de junio de 2026
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Resultados de la Lotería Nacional de hoy, jueves 25 de junio
- 31608: Primer premio, 600.000 euros por serie
- 39275: Segundo premio, 120.000 euros por serie
- 2765, 9120, 6969 y 2228: Extracciones de 4 cifras con premios de 1.500 euros a la serie.
- 648, 772, 578, 767, 215, 806 y 205: Extracciones de 3 cifras con premios de 300 euros a la serie.
- 30, 57, 03, 40, 35, 82, 08, 77 y 16: Extracciones de 2 cifras con premios de 120 euros a la serie.
- 8, 3 y 9: Reintegros.
Cómo cobrar el décimo
En caso de no superar los 2.000 euros de premio, puedes reclamarlo en cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado. El ingreso se hará de forma automática en la cuenta.
Si el premio es superior a 2.000 euros, tendrás que acudir a uno de los bancos autorizados por la SELAE, acreditarte con el DNI y el décimo premiado. El ingreso se recibirá en la cuenta o a través de un cheque.
Tal y como especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos.
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