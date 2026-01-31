LOTERÍAS
Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del sábado 31 de enero de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 31 de enero de 2026
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Resultados de la Lotería Nacional de hoy, sábado 31 de enero
- 37376: Primer premio, 600.000 euros por serie
- 18699: Segundo premio, 120.000 euros por serie
- 7150, 9554, 8303 y 3785: Extracciones de 4 cifras con premios de 1.500 euros a la serie.
- 024, 003, 461, 346, 535, 875, 488, 952, 266 y 888: Extracciones de 3 cifras con premios de 300 euros a la serie.
- 65, 63, 87, 14, 09, 38, 66, 81 y 12: Extracciones de 2 cifras con premios de 120 euros a la serie.
- 6, 9 y 0: Reintegros.
Cómo cobrar el décimo
En caso de no superar los 2.000 euros de premio, puedes reclamarlo en cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado. El ingreso se hará de forma automática en la cuenta.
Si el premio es superior a 2.000 euros, tendrás que acudir a uno de los bancos autorizados por la SELAE, acreditarte con el DNI y el décimo premiado. El ingreso se recibirá en la cuenta o a través de un cheque.
Tal y como especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos.
- David Jiménez, experto en derecho de sucesiones: 'Las donaciones de padres a hijos pueden salir muy caras
- Plex, youtuber, se compra un Porsche valorado en 250.000 euros y las redes explotan
- Rosalía aparece por sorpresa en el Palau Sant Jordi: 'Significa mucho para mí
- Ramon Besa, periodista, sobre Mourinho: 'S'ha oblidat que va col·laborar amb el Barça
- Un 'youtuber' viaja a China y destapa la verdad sobre el coste de las balizas V16 de la DGT: 'Las venden por 35 euros
- ¿Cuánto cobra un maquinista de tren de Iryo en 2026? Salario medio y diferencias con Renfe
- El mecánico Ángel Gaitán expone un fraude común con el cuentakilómetros: 'Cuidado con los coches que compráis
- Muere Patricia, la víctima 46 del accidente de Adamuz tras estar ingresada en la UCI