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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados y premios del Sorteo Extraordinario del sábado 1 de agosto
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 1 de agosto
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Bancos autorizados
Los bancos que están autorizados para cobrar los premios del sorteo son: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur Banco, Caja Mar Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank, Unicaja Banco
Cuál es el plazo para cobrar el décimo
De acuerdo con el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo o boleto de lotería premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos. Este plazo está vigente para todos los sorteos que gestiona el organismo.
Lotería Nacional hoy sábado, 1 de agosto | Todos los premios
El primer premio ha recaído en el número 52.035, que ha sido agraciado con 150.000 euros al décimo.
Cuánto dinero se queda Hacienda
Según la cantidad del premio, la Agencia Tributaria se quedará más o menos dinero. Si el premio supera los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que sea menor, el agraciado podrá disfrutar de todo el premio.
Cómo cobrar el décimo de Lotería Nacional
En caso de no superar los 2.000 euros de premio, puedes reclamar tu premio en cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado. El ingreso se hará de forma automática en la cuenta.
Si el premio es superior a 2.000 euros, tendrás que acudir a uno de los bancos autorizados por la SELAE, acreditarte con el DNI y el décimo premiado. El ingreso lo recibirás en la cuenta o a través de un cheque.
Reintegros premiados
Los reintegros premiados del sorteo de Lotería Nacional de este sábado 1 de agosto han sido el 5, el 6 y el 7. En caso de que no hayas sido agraciado en ninguno de los otros premios, recuperarás lo invertido, en este caso, 15 euros.
Primer premio de la Lotería Nacional
El número agraciado ha sido el 52.035. Cada décimo está dotado de 150.000 euros, y cada serie un total de 1.500.000 euros.
Segundo premio
El segundo premio es el número 37.378. Cada décimo está dotado de 30.000 euros, es decir, 300.000 euros a la serie.
Lotería Nacional hoy sábado, 1 de agosto | Tercer premio
El tercer premio es el número 86.798. Cada décimo está dotado de 15.000 euros, es decir, 150.000 euros a la serie.
Lotería Nacional hoy | Últimas cinco cifras agraciadas
Las últimas cinco cifras que tienen premio son los números: 07.765, 09.535, 22.479, 44.068 52.273, 68.912, 70.721, 75.093, 81.251, 81.542, 92.807 y 94.553.
El premio es de 75.000 euros a la serie, es decir, 7.500 euros el décimo.
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