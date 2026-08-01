Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados y premios del Sorteo Extraordinario del sábado 1 de agosto

Cómo cobrar el décimo de Lotería Nacional

En caso de no superar los 2.000 euros de premio, puedes reclamar tu premio en cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado. El ingreso se hará de forma automática en la cuenta.

Si el premio es superior a 2.000 euros, tendrás que acudir a uno de los bancos autorizados por la SELAE, acreditarte con el DNI y el décimo premiado. El ingreso lo recibirás en la cuenta o a través de un cheque.