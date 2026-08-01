Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezDiomandéCanceloEbrima TunkaraEtapa 1 Tour Femenino 2026Paula BlasiClásica San Sebastián 2026Horario JódarComunicado FIFABirmingham - BarcelonaHamza AbdelkarimPaula OstizReal Madrid - Fiorentina1x1 BarçaAdeyemiJuan Carlos NavarroNutricionista selecciónWojciech SzczesnyTer StegenMercado de fichajesCómo ver Barça pretemporadaJoan PradellsConductores catalanesPadre LamineJordi CruzLamine YamalMaldiniMadre TopuriaDani OlmoFruto secoPlaystationOutdoor
instagramlinkedin
En directo

En directo

LOTERÍAS

Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados y premios del Sorteo Extraordinario del sábado 1 de agosto

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 1 de agosto

Resultados lotería nacional

Resultados lotería nacional

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Ferrara

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevo revés en la vida privada de Nico Williams
  2. El mensaje de Paddy Noarbe, pareja de Marcos Llorente: 'Amar a alguien no debería limitar tu libertad
  3. Comunicado urgente de Ester Expósito sobre su relación con Mbappé: 'Me veo obligada a poner aquí el límite
  4. El Código Civil cambia las reglas de la herencia: los hijos pueden quedarse sin recibir ningún bien por el artículo 756
  5. RTVE, obligada a emitir un comunicado tras lo sucedido con un concursante de 'Saber y ganar': 'No lo podemos permitir
  6. Josep Pedrerol desvela la condición que puso para fichar por Mediaset: 'Si no, no hubiera aceptado
  7. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Si vuelves a trabajar después de una baja médica, has de tener en cuenta dos aspectos fundamentales
  8. Lucía, abogada: 'Hay mucha gente que cree que si sus padres le dieron cosas en vida, no tendrá ninguna importancia cuando llegue el momento de heredar, pero no es así

Nahum, farmacéutico en un pueblo de 150 habitantes: "La farmacia rural ya es mucho más que una farmacia"

Nahum, farmacéutico en un pueblo de 150 habitantes: "La farmacia rural ya es mucho más que una farmacia"

Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados y premios del Sorteo Extraordinario del sábado 1 de agosto

Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados y premios del Sorteo Extraordinario del sábado 1 de agosto

Lotería Nacional hoy, sábado: comprobar resultados del sorteo extraordinario del 1 de agosto

Lotería Nacional hoy, sábado: comprobar resultados del sorteo extraordinario del 1 de agosto

La Seguridad Social incorpora 11 nuevas enfermedades que permiten jubilarse a los 56 años sin recortes

La Seguridad Social incorpora 11 nuevas enfermedades que permiten jubilarse a los 56 años sin recortes

Precio de la gasolina y diésel hoy, 1 de agosto: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 1 de agosto: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la luz para hoy, sábado 1 de agosto: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, sábado 1 de agosto: las horas más baratas y más caras

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Juan José, agricultor: "He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco"

Juan José, agricultor: "He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco"