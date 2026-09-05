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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados y premios del Sorteo Extraordinario del sábado 5 de septiembre
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 5 de septiembre
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El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
A qué hora se celebra el sorteo
El sorteo empezará a las 13 horas de este sábado y se llevará a cabo desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.
Sorteo Lotería Nacional
¡Buenos días! Empezamos la cobertura del sorteo de Lotería Nacional de este sábado 5 de septiembre de 2026.
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