Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Betis - Real MadridClasificación LaLigaReacciones Betis - Real MadridMourinho1x1 Real MadridPróximo partido Real MadridAlcaraz - WuPróximo partido AlcarazOctavos US OpenPSG - MónacoHorario Valencia CF - FC BarcelonaRenovaciones PSGLesión EvbuomwanDecoTopuriaEspaña - Alemania Mundial BaloncestoVuelta a España hoyClasificación general Vuelta a EspañaEtapa 14 Vuelta a EspañaFran GarcíaRivales Barça Champions FemeninaSuperordenador Barça OptaOrden de juego US Open hoyBOE ciclistasJosé LarrañagaAnthony GordonPerico InduráinOutdoor
instagramlinkedin
En directo

En directo

LOTERÍAS

Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados y premios del Sorteo Extraordinario del sábado 5 de septiembre

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 5 de septiembre

Resultados Lotería Nacional

Resultados Lotería Nacional

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE lo confirma: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras tras la nueva ordenanza vial
  2. Maldini, periodista: 'Álvaro Benito es el mejor comentarista que yo he visto de fútbol, desde que desgraciadamente ya no está Michael Robinson. No es un reemplazo de él, sino una continuidad al talento
  3. Marc Gasol, sobre sus estudios: 'Yo era muy malo para el inglés. Si me escuchara ahora mi profesora de inglés cuando iba al colegio, en Sant Boi... se llamaba Loli. Cuando llegué a Memphis por primera vez con Pau y la familia apenas era capaz de decir dos palabras
  4. Javier Bardem opina sobre la crisis de Ceuta: 'Es una forma de manipulación de Marruecos
  5. Barcelona rompe un récord histórico de calor durante este viernes de setiembre
  6. Un jubilado denuncia el recorte de su pensión tras 45 años cotizados: “Empecé a trabajar con 14 años”
  7. David Jiménez, experto en herencias: “El problema llega cuando un hermano quiere vender la casa"
  8. Ana Peleteiro, en contra de la congelación de óvulos de la RFEF: 'Una medida que nos venden como feminista puede ser profundamente machista

Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados y premios del Sorteo Extraordinario del sábado 5 de septiembre

Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados y premios del Sorteo Extraordinario del sábado 5 de septiembre

El desliz de Broncano antes de la tercera temporada de 'La Revuelta': "Temo que..."

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre el cálculo de la jubilación: "Creen que es suficiente con restar dos o cuatro años a la edad de 65 años, y eso no funciona así"

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre el cálculo de la jubilación: "Creen que es suficiente con restar dos o cuatro años a la edad de 65 años, y eso no funciona así"

Fernando Fabiani, médico de familia: "Ya solo fumar dos o tres cigarrillos al día te da aproximadamente la mitad de riesgo de sufrir un infarto que fumarte el paquete completo"

Fernando Fabiani, médico de familia: "Ya solo fumar dos o tres cigarrillos al día te da aproximadamente la mitad de riesgo de sufrir un infarto que fumarte el paquete completo"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Carlos Tena, pensionista, denuncia: "No es justo que alguien con 35 años cotizados perciba el 100% y yo, con 41 años, vea reducida mi jubilación un 28%

Carlos Tena, pensionista, denuncia: "No es justo que alguien con 35 años cotizados perciba el 100% y yo, con 41 años, vea reducida mi jubilación un 28%

Marc Vidal, analista económico: "El problema de la Seguridad Social que nadie quiere nombrar es que los migrantes cotizan sobre una base bajísima"

Marc Vidal, analista económico: "El problema de la Seguridad Social que nadie quiere nombrar es que los migrantes cotizan sobre una base bajísima"