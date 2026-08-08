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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 8 de agosto de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 8 de agosto de 2026
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Reintegros premiados
Los reintegros premiados del sorteo de Lotería Nacional de este sábado 8 de agosto han sido 1, 8 y 2.
En caso de que no hayas sido agraciado en ninguno de los otros premios, recuperarás lo invertido, en este caso, 15 euros.
¡Ya está aquí el primer premio!
El número agraciado ha sido el 57521, llevándose el primer premio de 600.000 euros por serie. Cada décimo con este número se lleva 60.000 euros.
Segundo premio
El segundo premio es el número 23381. Cada serie premiada con este número se lleva 120.000 euros, 12.000 por décimo.
Últimas cuatro cifras agraciadas
Las últimas cuatro cifras que tienen premio son los números: 6293, 4253, 7335 y 2353.
Extracciones de tres cifras
Los premios de las últimas tres cifras agraciadas en la Lotería Nacional son los números: 199, 936, 943, 222, 176, 947, 091, 683, 776 y 690.
Extracciones de dos cifras
Ya ha empezado el sorteo, y ha empezado con las extracciones de dos cifras. Con cada acierto se consigue 120 euros a la serie.
Los números premiados son: 29, 96, 67, 62, 68, 97, 02, 22 y 62.
¡Arranca el sorteo!
Ahora entran los niños de San Ildefonso para dar comienzo a la Lotería Nacional de este sábado 8 de agosto de 2026.
Tan solo quedan 20 minutos para que comience el Sorteo
Todo preparado para que comience el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de este sábado, 8 de agosto de 2026. Quedan solo 20 minutos para que los bombos comiencen a girar y a repartir premios.
¿De cuánto es el primer premio?
El primer premio logrará 600.000 euros por serie, es decir, 60.000 euros por décimo. Además, se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al primer premio de 1.000 euros y premios a los 99 números restantes de la centena de 30 euros.
Probabilidad de ganar algún premio
La Lotería Nacional es uno de los sorteos con más probabilidad de obtener premio. La posibilidad de ganar el primer o el segundo premio es 1 entre 100.000; mientras que la probabilidad que el décimo tenga 2 cifras es 1 entre 11; en caso de las extracciones de 3 cifras la posibilidad es 1 entre 100; y la probabilidad de ganar la extracción de 4 de las cifras es 1 entre 2.500.
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