Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del jueves 25 de junio

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

Cómo se reparten los premios En total se distribuirá en premios el 70% de la emisión: 12,6 millones de euros. Primer premio: 30.000 euros al décimo

euros al décimo Segundo premio: 6.000 euros al décimo

euros al décimo Extracciones de 4 últimas cifras: 75 euros

Extracciones de 3 últimas cifras: 15 euros

Extracciones de 2 últimas cifras: 6 euros

Reintegros: 3 euros

Precio del billete Cada décimo tiene un coste de 3 euros. Boleto de la Lotería Nacional del 25 de junio de 2026 / SPORT

A qué hora se celebra el sorteo El sorteo empezará a las 21 horas de este jueves. Se llevará a cabo desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.