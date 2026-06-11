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LOTERÍA NACIONAL
Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del jueves 11 de junio
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 11 de junio
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El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
A qué hora se celebra el sorteo
El sorteo empezará a las 21 horas de este jueves. Se llevará a cabo desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.
Precio del billete
Cada décimo tiene un coste de 3 euros.
Sorteo Lotería Nacional
¡Muy buenas tardes! Empezamos a calentar motores para la cobertura del sorteo de Lotería Nacional de este jueves 11 de junio de 2026. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
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