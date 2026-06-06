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LOTERÍA NACIONAL
Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 6 de junio
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 6 de junio
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Cuándo puedo cobrar el premio
Según especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo o boleto de lotería premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos. Este plazo está vigente para todos los sorteos que gestiona el organismo.
Primer premio
El primer premio logrará 1.500.000 euros por serie, es decir, 150.000 euros al décimo. Además, se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al primer premio de 2.100 euros por décimo y premios a los 99 números restantes de la centena de 75 euros por décimo.
Cómo se reparten los premios
En total se distribuirá en premios el 70% de la emisión: 105 millones de euros.
- Primer premio: 150.000 euros al décimo
- Segundo premio: 30.000 euros al décimo
- Tercer premio: 15.000 euros al décimo
- Doce extracciones de 5 cifras: 7.500 por décimo
- Cuatro extracciones de 4 cifras: 375 por décimo
- Once extracciones de 3 cifras: 75 por décimo
- Cinco extracciones de 2 cifras: 30 por décimo
Precio del billete
Cada décimo tiene un coste de 15 euros.
A qué hora se celebra el sorteo
El sorteo empezará a las 13 horas de este sábado. Se llevará a cabo desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.
Sorteo Lotería Nacional
¡Muy buenas tardes! Empezamos a calentar motores para la cobertura del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional de este sábado 6 de junio de 2026. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
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