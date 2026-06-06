Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 6 de junio

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

Cuándo puedo cobrar el premio Según especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo o boleto de lotería premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos. Este plazo está vigente para todos los sorteos que gestiona el organismo.

Primer premio El primer premio logrará 1.500.000 euros por serie, es decir, 150.000 euros al décimo. Además, se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al primer premio de 2.100 euros por décimo y premios a los 99 números restantes de la centena de 75 euros por décimo.

Cómo se reparten los premios En total se distribuirá en premios el 70% de la emisión: 105 millones de euros. Primer premio: 150.000 euros al décimo

euros al décimo Segundo premio: 30.000 euros al décimo

euros al décimo Tercer premio: 15.000 euros al décimo

euros al décimo Doce extracciones de 5 cifras: 7.500 por décimo

por décimo Cuatro extracciones de 4 cifras: 375 por décimo

por décimo Once extracciones de 3 cifras: 75 por décimo

por décimo Cinco extracciones de 2 cifras: 30 por décimo

Precio del billete Cada décimo tiene un coste de 15 euros. El boleto de la Lotería Nacional del 4 de junio de 2026 / Sport

A qué hora se celebra el sorteo El sorteo empezará a las 13 horas de este sábado. Se llevará a cabo desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.