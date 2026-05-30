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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 30 de mayo de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 30 de mayo de 2026
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Sorteo Lotería Nacional
¡Buenos días! Empezamos la cobertura del sorteo de Lotería Nacional de este sábado 30 de mayo de 2026. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
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