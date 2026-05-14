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LOTERÍA NACIONAL
Comprobar Lotería Nacional de hoy, en directo: resultados del sorteo del jueves 14 de mayo
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 7 de mayo
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Cuánto dinero se queda Hacienda
Según la cantidad del premio, la Agencia Tributaria se quedará más o menos dinero. Si el premio supera los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que sea menor, el agraciado podrá disfrutar de todo el premio.
Cuándo puedo cobrar el premio
Según especifica el Reglamento de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo para cobrar un décimo o boleto de lotería premiado en España es de 3 meses a partir del día siguiente a la fecha del sorteo, incluyendo los días festivos. Este plazo está vigente para todos los sorteos que gestiona el organismo.
Primer premio
El primer premio logrará 300.000 euros por serie, es decir, 30.000 euros por décimo. Además, se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al primer premio de 12.000 euros y premios a los 99 números restantes de la centena de 3000 euros.
Segundo premio
El segundo premio de la Lotería Nacional de este jueves está dotado de 60.000 a la serie, es decir, 6.000 euros el décimo. Además, se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al segundo premio de 7.470 euros y premios a los 99 números restantes de la centena de 150 euros.
Cómo se reparten los premios
En total se distribuirá en premios el 70% de la emisión: 12,6 millones de euros.
- Primer premio: 30.000 euros al décimo
- Segundo premio: 6.000 euros al décimo
- Extracciones de 4 últimas cifras: 75 euros
- Extracciones de 3 últimas cifras: 15 euros
- Extracciones de 2 últimas cifras: 6 euros
- Reintegros: 3 euros
Precio del billete
Cada décimo tiene un coste de 3 euros.
A qué hora se celebra el sorteo
El sorteo empezará a las 21 horas de este jueves. Se llevará a cabo desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.
Sorteo Lotería Nacional
¡Muy buenas tardes! Empezamos a calentar motores para la cobertura del sorteo de Lotería Nacional de este jueves 14 de mayo de 2026. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
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