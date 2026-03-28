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Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 28 de marzo de 2026
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 28 de marzo de 2026
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Extracciones de dos cifras
Ya ha empezado el sorteo, y ha empezado con las extracciones de dos cifras. Con cada acierto se consigue 120 euros a la serie.
Los números premiados son: 54, 63, 74, 09, 16, 82, 27, 95 y 73.
¡Arranca el sorteo!
Ahora entran los niños de San Ildefonso para dar comienzo a la Lotería Nacional de este sábado 28 de marzo de 2026.
Tan solo quedan 20 minutos para que comience el Sorteo
Todo preparado para que comience el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de este sábado, 28 de marzo de 2026. Quedan solo 20 minutos para que los bombos comiencen a girar y a repartir premios.
Probabilidad de ganar algún premio
La Lotería Nacional es uno de los sorteos con más probabilidad de obtener premio. La posibilidad de ganar el primer o el segundo premio es 1 entre 100.000; mientras que la probabilidad que el décimo tenga 2 cifras es 1 entre 11; en caso de las extracciones de 3 cifras la posibilidad es 1 entre 100; y la probabilidad de ganar la extracción de 4 de las cifras es 1 entre 2.500.
Precio del billete
Cada décimo tiene un coste de 6 euros.
¿De cuánto es el primer premio?
El primer premio logrará 600.000 euros por serie, es decir, 60.000 euros por décimo. Además, se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al primer premio de 1.000 euros y premios a los 99 números restantes de la centena de 30 euros.
A qué hora se celebra el sorteo
El sorteo empezará a las 13 horas de este sábado. Se llevará a cabo desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.
Sorteo Lotería Nacional
¡Buenos días! Empezamos la cobertura del sorteo de Lotería Nacional de este sábado 28 de marzo de 2026. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
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