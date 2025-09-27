Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 27 de septiembre de 2025

Probabilidad de ganar algún premio

La Lotería Nacional es uno de los sorteos con más probabilidad de obtener premio. La posibilidad de ganar el primer o el segundo premio es 1 entre 100.000; mientras que la probabilidad que el décimo tenga 2 cifras es 1 entre 11; en caso de las extracciones de 3 cifras la posibilidad es 1 entre 100; y la probabilidad de ganar la extracción de 4 de las cifras es 1 entre 2.500.