Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
EN DIRECTO

EN DIRECTO

LOTERÍAS

Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 20 de septiembre de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 20 de septiembre de 2025

Resultados lotería nacional

Resultados lotería nacional

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni rastas ni rapado: Así luce hoy Henrik Larsson, el delantero sueco del Barça de Rijkaard y Ronaldinho
  2. Las redes estallan contra el cirujano Diego González Rivas tras confesar a quién votó en las últimas elecciones
  3. Vanesa Lorenzo se sincera sobre su relación con Carles Puyol: 'No tenemos esa necesidad
  4. Malas noticias para Rosa Peral: el nuevo revés que sorprende en el 'crimen de la Guardia Urbana
  5. El madridista Carlos Sainz Jr. se moja y revela a quién le daría el Balón de Oro: 'No hay que ser extremista
  6. Ester Expósito y Mirela Balić se sinceran en 'La Revuelta' y exponen su vida sexual en el último mes: 'Madre mía, las matemáticas
  7. Las redes arden por la condición de cambiar de religión de Hamza a Gisela en 'First dates': 'Incultura y sumisión
  8. Ni Jordan ni Cristiano: Este es el deportista mejor pagado de la historia y su incomparable sueldo

El Supremo rechaza investigar mensajes de Óscar Puente en redes sociales porque que no los hace como ministro

El Supremo rechaza investigar mensajes de Óscar Puente en redes sociales porque que no los hace como ministro

Zelenski avanza una reunión entre su esposa y Melania Trump en la ONU

Zelenski avanza una reunión entre su esposa y Melania Trump en la ONU

Trump afirma que el Ejército de EEUU hundió otro barco "de narcotraficantes" en el Caribe

Trump afirma que el Ejército de EEUU hundió otro barco "de narcotraficantes" en el Caribe

Las cabañuelas de Jorge Rey advierten de lo que llega a España en los próximos días: "Llegan tormentas torrenciales"

Las cabañuelas de Jorge Rey advierten de lo que llega a España en los próximos días: "Llegan tormentas torrenciales"

Japón pospone el reconocimiento del Estado palestino antes de conferencia en la ONU

Japón pospone el reconocimiento del Estado palestino antes de conferencia en la ONU

Javier Gestido, patrón del barco gallego 'Tafra 3': "Estábamos parados prácticamente; no dio tiempo a nada"

Javier Gestido, patrón del barco gallego 'Tafra 3': "Estábamos parados prácticamente; no dio tiempo a nada"

Mazón contagia su anomalía al 9 d’Octubre, día de la Comunidad Valenciana

Mazón contagia su anomalía al 9 d’Octubre, día de la Comunidad Valenciana

Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 20 de septiembre de 2025

Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 20 de septiembre de 2025