Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 13 de septiembre de 2025
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 13 de septiembre de 2025
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
¿De cuánto es el primer premio?
El primer premio logrará 600.000 euros por serie, es decir, 60.000 euros por décimo. Además, se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al primer premio de 1.000 euros y premios a los 99 números restantes de la centena de 30 euros.
¿De cuánto es el segundo premio?
El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado está dotado de 120.000 a la serie, es decir, 12.000 euros el décimo. Además, se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al segundo premio de 540 euros y premios a los 99 números restantes de la centena de 30 euros.
Precio del billete
Cada décimo tiene un coste de 6 euros.
A qué hora se celebra el sorteo
El sorteo empezará a las 13 horas de este sábado. Se llevará a cabo desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.
Sorteo Lotería Nacional
¡Buenos días! Empezamos la cobertura del sorteo de Lotería Nacional de este sábado 13 de septiembre de 2025. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
