Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 23 de agosto de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 23 de agosto de 2025

Resultados Lotería Nacional

Resultados Lotería Nacional

Alba Aguilera

Alba Aguilera

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

¡Ya está aquí el primer premio!

El número agraciado ha sido el 33585, llevándose el primer premio de 600.000 euros por serie. Cada décimo con este número se lleva 60.000 euros.

