EN DIRECTO
LOTERÍAS
Comprobar Lotería Nacional hoy, en directo: resultados del sorteo del sábado 23 de agosto de 2025
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 23 de agosto de 2025
El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.
Todos los números premiados
Puedes comprobar aquí todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 23 de agosto.
Reintegros premiados
Los reintegros premiados del sorteo de Lotería Nacional de este sábado 23 de agosto han sido 5, 9 y 4. En caso de que no hayas sido agraciado en ninguno de los otros premios, recuperarás lo invertido, en este caso, 6 euros.
¡Ya está aquí el primer premio!
El número agraciado ha sido el 33585, llevándose el primer premio de 600.000 euros por serie. Cada décimo con este número se lleva 60.000 euros.
Segundo premio
El segundo premio es el número 65927. Cada serie premiada con este número se lleva 120.000 euros, 12.000 por décimo.
Extracciones de cuatro cifras
Premiadas con 150 euros al décimo. Los números premiados son: 2633, 3361, 1856, 7253
Extracciones de tres cifras
Los números premiados son: 076, 643, 824, 671, 656, 347, 622, 523, 771, 891
Extracciones de dos cifras
Ya ha empezado el sorteo, y ha empezado con las extracciones de dos cifras. Con cada acierto se consigue 120 euros a la serie.
Los números premiados son: 97, 51, 42, 28, 58, 69, 99, 81, 35
¡Arranca el sorteo!
Ahora entran los niños de San Ildefonso para dar comienzo a la Lotería Nacional de este sábado 23 de agosto de 2025.
Probabilidad de ganar algún premio
La Lotería Nacional es uno de los sorteos con más probabilidad de obtener premio. La posibilidad de ganar el primer o el segundo premio es 1 entre 100.000; mientras que la probabilidad que el décimo tenga 2 cifras es 1 entre 11; en caso de las extracciones de 3 cifras la posibilidad es 1 entre 100; y la probabilidad de ganar la extracción de 4 de las cifras es 1 entre 2.500.
Tan solo quedan 20 minutos para que comience el Sorteo
Todo preparado para que comience el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de este sábado, 23 de agosto de 2025. Quedan solo 20 minutos para que los bombos comiencen a girar y a repartir premios.
