Comprobar Lotería Nacional hoy 1 de agosto: resultados y premios del Sorteo Extraordinario de 'Agosto', en directo

El 4 de marzo de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España. Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares de España que se sortea todos los jueves y sábados, así como en fechas extraordinarias como el 22 de diciembre, con el Sorteo de Navidad, o el 6 de enero, con el Sorteo del Niño.

Lotería Nacional hoy sábado, 1 de agosto | Premios más altos En total se distribuirá en premios el 70% de la emisión: 105 millones de euros. Primer premio de 150.000 euros al décimo

al décimo Segundo premio de 30.000 euros al décimo

al décimo Tercer premio de 15.000 euros al décimo

al décimo Doce premios de 7.500 euros por cada décimo

por cada décimo 3.755.500 premios

Lotería Nacional hoy sábado, 1 de agosto | ¿Cuánto cuesta cada décimo? Al tratarse de un Sorteo Extraordinario, cada boleto tiene un coste de 15 euros.

A qué hora se celebra el sorteo El sorteo empezará a las 13 horas de este sábado y se llevará a cabo desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples.

Lotería Nacional hoy sábado, 1 de agosto | A qué está dedicado el billete de hoy Este sábado se celebra el Sorteo Extraordinario de 'Agosto', que repartirá un total de 105 millones de euros.