LOTERÍAS
Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 29 de mayo de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
El primer sorteo de Euromillones se llevó a cabo en febrero de 2004 en París. Desde hace varios años, se celebra todos los martes y viernes, y pueden participar ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.
El resultado del sorteo de Euromillones de este viernes 29 de mayo son los números 5, 14, 18, 31 y 35. En cuanto a las estrellas agraciadas son la 2 y la 12, y el código premiado con un millón de euros es el CMK85213.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 12.
Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
Probabilidades de acertar el Euromillón
Según la página web de Loterías y Apuestas del Estado, estas son las probabilidades de acertar el Euromillón en función de la categoría.
- Primera categoría (5+2) 1 entre 139.838.160
- (5+1) 1 entre 6.991.908
- (5+0) 1 entre 3.107.515
- (4+2) 1 entre 621.503
- (4+1) 1 entre 31.075
- (3+2) 1 entre 14.125
- (4+0) 1 entre 13.811
- (2+2) 1 entre 985
- (3+1) 1 entre 706
- (3+0) 1 entre 314
- (1+2) 1 entre 188
- (2+1) 1 entre 49
- (2+0) 1 entre 22
Dónde cobrar los premios del Euromillones
Los premios del Euromillones se cobran en un punto u otro en función de la cantidad del premio. Los considerados premios menores, esto es los inferiores a 2.000 euros, se podrán cobrar en cualquier administración de lotería.
Por su parte, los premios mayores (de más de 2.000 euros) se deberán cobrar en entidades bancarias y siempre en los tres meses posteriores a la celebración del sorteo. Después, la apuesta premiada caducará.
En los premios compartidos todos los jugadores deberán acudir de forma presencial al banco para evitar de este modo problemas futuros con el pago de impuestos.
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