LOTERÍAS
Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 14 de agosto de 2026
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
El primer sorteo de Euromillones se llevó a cabo en febrero de 2004 en París. Desde hace varios años, se celebra todos los martes y viernes, y pueden participar ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.
El resultado del sorteo de Euromillones de este viernes 14 de agosto son los números 5, 29, 39, 48 y 49. En cuanto a las estrellas agraciadas son la 4 y la 8, y el código premiado con un millón de euros es el FFW60872.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 12.
Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
Probabilidades de acertar el Euromillón
Según la página web de Loterías y Apuestas del Estado, estas son las probabilidades de acertar el Euromillón en función de la categoría.
- Primera categoría (5+2) 1 entre 139.838.160
- (5+1) 1 entre 6.991.908
- (5+0) 1 entre 3.107.515
- (4+2) 1 entre 621.503
- (4+1) 1 entre 31.075
- (3+2) 1 entre 14.125
- (4+0) 1 entre 13.811
- (2+2) 1 entre 985
- (3+1) 1 entre 706
- (3+0) 1 entre 314
- (1+2) 1 entre 188
- (2+1) 1 entre 49
- (2+0) 1 entre 22
Dónde cobrar los premios del Euromillones
Los premios del Euromillones se cobran en un punto u otro en función de la cantidad del premio. Los considerados premios menores, esto es los inferiores a 2.000 euros, se podrán cobrar en cualquier administración de lotería.
Por su parte, los premios mayores (de más de 2.000 euros) se deberán cobrar en entidades bancarias y siempre en los tres meses posteriores a la celebración del sorteo. Después, la apuesta premiada caducará.
En los premios compartidos todos los jugadores deberán acudir de forma presencial al banco para evitar de este modo problemas futuros con el pago de impuestos.
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: los padres con hijos menores de 12 años pueden pedir teletrabajo sin perder sueldo
- Un español sufre un accidente en China y alucina con lo que le pasa en el hospital: 'Estoy flipando
- Confirmado: la Seguridad Social recortará hasta un 17% la pensión a quienes adelanten su jubilación aunque hayan cotizado más de 41 años
- Andrés Millán, abogado laboralista, señala los mejores meses para jubilarse: 'Los recomienda la Seguridad Social
- Gaby Masfurroll: 'La sanidad pública y la privada beben del mismo vaso
- Siro López (70 años), sobre Josep Pedrerol: 'A ver cómo aguanta cuando llegue algún tío y diga que ha sufrido acoso sexual
- Alerta máxima ante el eclipse: retiran seis modelos de gafas que pueden poner en riesgo la vista
- Rodri Hernández (30 años), sobre sus estudios universitarios: 'Tenía 19 años cuando jugué mi primer partido de La Liga y estaba en la Universidad