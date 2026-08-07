Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodriClasificación Tour Francia Femenino 2026CasadóHorarios MotoGPRafa NadalRafa JódarAlba propietariaLuis RubialesRonceroEdurne PassabánPedro PorroCuándo juega AlcarazBarcelona próximo partidoFichajes Real MadridPS StoreOutdoor
instagramlinkedin

LOTERÍAS

Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 7 de agosto de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones de hoy, viernes 15 de marzo de 2024

Sorteo Euromillones de hoy, viernes 15 de marzo de 2024 / Redacción

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Ferrara

El primer sorteo de Euromillones se llevó a cabo en febrero de 2004 en París. Desde hace varios años, se celebra todos los martes y viernes, y pueden participar ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

El resultado del sorteo de Euromillones de este viernes 7 de agosto son los números 35, 26, 29, 47 y 38. En cuanto a las estrellas agraciadas son la 1 y la 2. Además, también se sorteo el código premiado con un millón de euros para el que lo tenga y hoy es el FDB34577.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 12. 

Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

Probabilidades de acertar el Euromillón

Según la página web de Loterías y Apuestas del Estado, estas son las probabilidades de acertar el Euromillón en función de la categoría.

  1. Primera categoría (5+2) 1 entre 139.838.160
  2. (5+1) 1 entre 6.991.908
  3. (5+0) 1 entre 3.107.515
  4. (4+2) 1 entre 621.503
  5. (4+1) 1 entre 31.075
  6. (3+2) 1 entre 14.125
  7. (4+0) 1 entre 13.811
  8. (2+2) 1 entre 985
  9. (3+1) 1 entre 706
  10. (3+0) 1 entre 314
  11. (1+2) 1 entre 188
  12. (2+1) 1 entre 49
  13. (2+0) 1 entre 22

Dónde cobrar los premios del Euromillones

Los premios del Euromillones se cobran en un punto u otro en función de la cantidad del premio. Los considerados premios menores, esto es los inferiores a 2.000 euros, se podrán cobrar en cualquier administración de lotería.

Por su parte, los premios mayores (de más de 2.000 euros) se deberán cobrar en entidades bancarias y siempre en los tres meses posteriores a la celebración del sorteo. Después, la apuesta premiada caducará.

Noticias relacionadas

En los premios compartidos todos los jugadores deberán acudir de forma presencial al banco para evitar de este modo problemas futuros con el pago de impuestos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Laura Iglesias, pareja de Rodri Hernández: 'Me dijo: 'Novata, recógeme la bandeja'. Se la recogí a todos menos a él. Pensaba que me estaba vacilando y luego me enteré que era futbolista
  2. Goyo Jiménez, humorista: 'Quiero disfrutar de la Champions con el Betis
  3. Leo Messi dona 80.000 euros para reconstruir la Sierra Oeste de Madrid tras los incendios de julio: Ayuso responde con un mensaje de agradecimiento
  4. Multado con 200 euros por colocar la baliza V-16 sin las luces adecuadas: la Guardia Civil vigila a los conductores catalanes
  5. Jorge (23 años), agricultor de Aldea del Rey: 'Mi madre no está de acuerdo con mi trabajo, pero aun así me apoya
  6. La reflexión de Ainhi García tras su ruptura con Nico Williams: 'Lo que el mar se lleva nunca fue para perderlo, sino para aprender a dejarlo ir
  7. Pedro Sánchez mueve ficha tras los incidentes de la semana pasada en Ceuta con un cese inesperado
  8. Javi, jubilado español en Tailandia: 'En España no se puede vivir. Aquí con 1.000 euros vive una pareja

Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 7 de agosto de 2026

Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 7 de agosto de 2026

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del viernes 7 de agosto de 2026

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del viernes 7 de agosto de 2026

Manuel Amate, experto en consumo, sobre el aire acondicionado: "Así la máquina no sufre tanto"

Manuel Amate, experto en consumo, sobre el aire acondicionado: "Así la máquina no sufre tanto"

La rutina de Tom Holland (30 años) para tener los músculos de Spider-Man: "No sé de quién fue la idea de ponerlo tanto sin camiseta, pero gracias"

La rutina de Tom Holland (30 años) para tener los músculos de Spider-Man: "No sé de quién fue la idea de ponerlo tanto sin camiseta, pero gracias"

Sánchez preside una reunión de coordinación sobre la situación actual en Ceuta

Sánchez preside una reunión de coordinación sobre la situación actual en Ceuta

Confirmado por la DGT y el BOE: ya puedes pedir la nueva ayuda de hasta 5.000 euros para comprar un coche eléctrico en España

Confirmado por la DGT y el BOE: ya puedes pedir la nueva ayuda de hasta 5.000 euros para comprar un coche eléctrico en España

Precio de la luz para mañana, sábado 8 de agosto: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, sábado 8 de agosto: las horas más baratas y más caras

Así fue el día en el que Rodri se olvidó del fútbol en la universidad: "Me sentía como James Bond en mi Opel recorriendo las calles"

Así fue el día en el que Rodri se olvidó del fútbol en la universidad: "Me sentía como James Bond en mi Opel recorriendo las calles"