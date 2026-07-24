Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - EuropaAziz IssahBarcelona - Europa horarioDónde ver Barcelona - EuropaIker CasillasClasificación Tour de FranciaEtapa 20 Tour de FranciaCubarsíReal Madrid - Alcorcón horarioReal Madrid pretemporadaJoan LaportaServidores PlayStationMateu AlemanyHorarios F1Mercado de fichajesPrograma Campeonato España AtletismoRodriElectricistaPau GasolOyarzabalVelada Año IbaiCampeonato España AtletismoEA Sports FCPartidos pretemporadaBarça pretemporadaPlayStationPS Plus AgostoOutdoor
instagramlinkedin

LOTERÍAS

Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 24 de julio de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones de hoy, viernes 15 de marzo de 2024

Sorteo Euromillones de hoy, viernes 15 de marzo de 2024 / Redacción

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Emma Ferrara

El primer sorteo de Euromillones se llevó a cabo en febrero de 2004 en París. Desde hace varios años, se celebra todos los martes y viernes, y pueden participar ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

El resultado del sorteo de Euromillones de este viernes 26 de junio son los números 47, 30, 10, 36, 8. En cuanto a las estrellas agraciadas son la 1 y la 4, y el código premiado con un millón de euros es el DSF83071.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 12. 

Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

Probabilidades de acertar el Euromillón

Según la página web de Loterías y Apuestas del Estado, estas son las probabilidades de acertar el Euromillón en función de la categoría.

  1. Primera categoría (5+2) 1 entre 139.838.160
  2. (5+1) 1 entre 6.991.908
  3. (5+0) 1 entre 3.107.515
  4. (4+2) 1 entre 621.503
  5. (4+1) 1 entre 31.075
  6. (3+2) 1 entre 14.125
  7. (4+0) 1 entre 13.811
  8. (2+2) 1 entre 985
  9. (3+1) 1 entre 706
  10. (3+0) 1 entre 314
  11. (1+2) 1 entre 188
  12. (2+1) 1 entre 49
  13. (2+0) 1 entre 22

Dónde cobrar los premios del Euromillones

Los premios del Euromillones se cobran en un punto u otro en función de la cantidad del premio. Los considerados premios menores, esto es los inferiores a 2.000 euros, se podrán cobrar en cualquier administración de lotería.

Por su parte, los premios mayores (de más de 2.000 euros) se deberán cobrar en entidades bancarias y siempre en los tres meses posteriores a la celebración del sorteo. Después, la apuesta premiada caducará.

Noticias relacionadas

En los premios compartidos todos los jugadores deberán acudir de forma presencial al banco para evitar de este modo problemas futuros con el pago de impuestos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ferran Torres y Marcos Llorente celebran el Mundial con un prohibitivo vino que cuesta más que un yate
  2. Franco Colapinto se calienta y carga contra España por sus celebraciones: 'Es una vergüenza
  3. Isabel Allende (83 años): 'Cada mañana desayuno un café y me siento en la cama media hora para ordenar mis pensamientos y estar agradecida
  4. Salva, electricista: 'Pasé de ganar 1.600 euros al mes en Sevilla a casi multiplicar por cuatro mis ingresos hasta los 6.200 euros en Alemania
  5. Es oficial: el Gobierno aprobará el Plan Auto+ con nuevas ayudas para comprar vehículos de hasta 4.500 euros en función de tres criterios acumulables
  6. La reflexión de Josep Pedrerol: 'En 'El Chiringuito' hemos aprendido a escuchar más, a ser más respetuosos y a no hacer daño a los demás
  7. La reflexión de Marc Márquez: 'Yo soy autónomo, no soy una empresa. Vivo en Pozuelo de Alarcón, pero es una inversión
  8. Francesc Orella: "Lo de Hansi Flick ha sido una suerte"

Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 24 de julio de 2026

Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 24 de julio de 2026

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del viernes 24 de julio de 2026

Andrés Millán, abogado: "Prestar dinero sin hacer este trámite puede hacer que Hacienda lo considere una donación"

Andrés Millán, abogado: "Prestar dinero sin hacer este trámite puede hacer que Hacienda lo considere una donación"

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Muchos dejan de hacer este trámite al acabar el paro y luego tienen problemas para acceder a prestaciones"

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Muchos dejan de hacer este trámite al acabar el paro y luego tienen problemas para acceder a prestaciones"

El origen del '¡Oh, Ferran!' que inunda las redes desde el Mundial y que él mismo ya ha abrazado

El origen del '¡Oh, Ferran!' que inunda las redes desde el Mundial y que él mismo ya ha abrazado

DIRECTO | Señal en directo del incendio de San Martín de ValdeIglesias, Madrid

DIRECTO | Señal en directo del incendio de San Martín de ValdeIglesias, Madrid

Pau Gasol reflexiona sobre sus estudios universitarios: "Fue muy duro"

Pau Gasol reflexiona sobre sus estudios universitarios: "Fue muy duro"

Los servidores de PlayStation Network están caídos en el peor momento posible, y ya hay quien piensa en un posible ataque

Los servidores de PlayStation Network están caídos en el peor momento posible, y ya hay quien piensa en un posible ataque