Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

LOTERÍAS

Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 3 de octubre de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Sorteo Euromillones de hoy, viernes 3 de octubre de 2025 / Redacción

Emma Ferrara

El primer sorteo de Euromillones se llevó a cabo en febrero de 2004 en París. Desde hace varios años, se celebra todos los martes y viernes, y pueden participar ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

El resultado del sorteo de Euromillones de este martes 23 de septiembre son los números 6, 12, 18, 25 y 41. En cuanto a las estrellas agraciadas son la 2 y la 6, y el código premiado con un millón de euros es el TLX84674.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

Probabilidades de acertar el Euromillón

Según la página web de Loterías y Apuestas del Estado, estas son las probabilidades de acertar el Euromillón en función de la categoría.

  1. Primera categoría (5+2) 1 entre 139.838.160
  2. (5+1) 1 entre 6.991.908
  3. (5+0) 1 entre 3.107.515
  4. (4+2) 1 entre 621.503
  5. (4+1) 1 entre 31.075
  6. (3+2) 1 entre 14.125
  7. (4+0) 1 entre 13.811
  8. (2+2) 1 entre 985
  9. (3+1) 1 entre 706
  10. (3+0) 1 entre 314
  11. (1+2) 1 entre 188
  12. (2+1) 1 entre 49
  13. (2+0) 1 entre 22

Dónde cobrar los premios del Euromillones

Los premios del Euromillones se cobran en un punto u otro en función de la cantidad del premio. Los considerados premios menores, esto es los inferiores a 2.000 euros, se podrán cobrar en cualquier administración de lotería.

Por su parte, los premios mayores (de más de 2.000 euros) se deberán cobrar en entidades bancarias y siempre en los tres meses posteriores a la celebración del sorteo. Después, la apuesta premiada caducará.

En los premios compartidos todos los jugadores deberán acudir de forma presencial al banco para evitar de este modo problemas futuros con el pago de impuestos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aparece una prueba inédita del crimen de Alcàsser que podría cambiarlo todo
  2. De mujer de un futbolista del Real Madrid a inquiokupa: 'Sigue con su ostentosa vida
  3. La inquiokupa y exmujer de un jugador del Real Madrid revela por qué no paga a sus caseros: 'Me la pela
  4. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para los próximos días: 'Un bloqueo anticiclónico
  5. Comprobar Lotería Nacional hoy: resultados del sorteo del jueves 2 de octubre de 2025
  6. Cambio de hora en España 2025: cuándo atrasar el reloj para entrar en el horario de invierno
  7. La Seguridad Social avisa que bajará la pensión de jubilación a los trabajadores cuya base reguladora sea superior a la cuantía máxima
  8. Roberto Brasero avisa del cambio de temperatura en los próximos días: 'Es tiempo de sol y más calor...

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del viernes 3 de octubre de 2025

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del viernes 3 de octubre de 2025

Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 3 de octubre de 2025

Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 3 de octubre de 2025

La Policía Nacional desvela cómo puedes coger llamadas de números desconocidos sin miedo: así es el método LAP

La Policía Nacional desvela cómo puedes coger llamadas de números desconocidos sin miedo: así es el método LAP

La historia de Fernando Gil: actor de 'Machos Alfa' y nuevo invitado de hoy en 'Pasapalabra'

La historia de Fernando Gil: actor de 'Machos Alfa' y nuevo invitado de hoy en 'Pasapalabra'

Así es Ana Ruiz, la actriz y cantante que visita 'Pasapalabra' como invitada

Así es Ana Ruiz, la actriz y cantante que visita 'Pasapalabra' como invitada

Eva Isanta, de 'La que se avecina', se sincera más que nunca: "creían que estábamos dispuestas a cualquier cosa"

Eva Isanta, de 'La que se avecina', se sincera más que nunca: "creían que estábamos dispuestas a cualquier cosa"

José Elías, multimillonario: "Hay empresarios en España trabajando con 70 años porque están atrapados"

José Elías, multimillonario: "Hay empresarios en España trabajando con 70 años porque están atrapados"

Así es la nueva flotilla que se dirige hacia Gaza

Así es la nueva flotilla que se dirige hacia Gaza