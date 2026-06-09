Comprobar Euromillones de hoy: resultados del martes 9 de junio de 2026

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 9 de junio de 2026 corresponde a la formada por los siguientes números: 2, 7, 23, 44 y 46, y las estrellas 3 y 5.

El código del Millón ha sido el CTV51978.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

Probabilidades de acertar el Euromillón

Según la página web de Loterías y Apuestas del Estado, estas son las probabilidades de acertar el Euromillón en función de la categoría.

Primera categoría (5+2) 1 entre 139.838.160 (5+1) 1 entre 6.991.908 (5+0) 1 entre 3.107.515 (4+2) 1 entre 621.503 (4+1) 1 entre 31.075 (3+2) 1 entre 14.125 (4+0) 1 entre 13.811 (2+2) 1 entre 985 (3+1) 1 entre 706 (3+0) 1 entre 314 (1+2) 1 entre 188 (2+1) 1 entre 49 (2+0) 1 entre 22

Dónde cobrar los premios del Euromillones

Los premios del Euromillones se cobran en un punto u otro en función de la cantidad del premio. Los considerados premios menores, esto es los inferiores a 2.000 euros, se podrán cobrar en cualquier administración de lotería.

Por su parte, los premios mayores (de más de 2.000 euros) se deberán cobrar en entidades bancarias y siempre en los tres meses posteriores a la celebración del sorteo. Después, la apuesta premiada caducará.

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En los premios compartidos todos los jugadores deberán acudir de forma presencial al banco para evitar de este modo problemas futuros con el pago de impuestos.