Newcastle - BarcelonaAtlético - TottenhamEstadísticas Newcastle - BarcelonaVuelta Champions LeagueDónde ver Newcastle - BarcelonaCuadro ChampionsMultichampionsGuardiolaJulia TorresAtlético millonesCTA RüdigerEntradas final Copa del ReyLicencia 1C BarçaClasificación París-NizaClasificación LaLiga sin VARTopuria MakhachevDinero Barça ChampionsEtapa 4 París-NizaAlcarazAlonsoCúando juega AlcarazPartidos Champions hoyAyuso VingegaardReal MadridBoris BeckerArda GülerHorarios GP China F1Etapa 3 Tirreno-AdriáticoClasificación Tirreno-AdriáticoManolo GonzálezMaldiniCandidatos Elecciones Barça 2026Xavi FlickJuegos gratis PS Plus marzo
LOTERÍAS

Comprobar Euromillones de hoy: resultados del martes 10 de marzo de 2026

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo especial de hoy de 209 millones

Euromillones repartirá un bote de 209 millones este martes 10 de marzo

Euromillones repartirá un bote de 209 millones este martes 10 de marzo / SPORT.es

Emma Ferrara

El primer sorteo de Euromillones se llevó a cabo en febrero de 2004 en París. Desde hace varios años, se celebra todos los martes y viernes, y pueden participar ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

El resultado del sorteo de Euromillones de este martes 10 de marzo son los números 12, 14, 27, 44 y 50. En cuanto a las estrellas agraciadas son la 04 y la 12, y el código premiado con un millón de euros es el ZLJ33312.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

Probabilidades de acertar el Euromillón

Según la página web de Loterías y Apuestas del Estado, estas son las probabilidades de acertar el Euromillón en función de la categoría.

  1. Primera categoría (5+2) 1 entre 139.838.160
  2. (5+1) 1 entre 6.991.908
  3. (5+0) 1 entre 3.107.515
  4. (4+2) 1 entre 621.503
  5. (4+1) 1 entre 31.075
  6. (3+2) 1 entre 14.125
  7. (4+0) 1 entre 13.811
  8. (2+2) 1 entre 985
  9. (3+1) 1 entre 706
  10. (3+0) 1 entre 314
  11. (1+2) 1 entre 188
  12. (2+1) 1 entre 49
  13. (2+0) 1 entre 22

Dónde cobrar los premios del Euromillones

Los premios del Euromillones se cobran en un punto u otro en función de la cantidad del premio. Los considerados premios menores, esto es los inferiores a 2.000 euros, se podrán cobrar en cualquier administración de lotería.

Por su parte, los premios mayores (de más de 2.000 euros) se deberán cobrar en entidades bancarias y siempre en los tres meses posteriores a la celebración del sorteo. Después, la apuesta premiada caducará.

En los premios compartidos todos los jugadores deberán acudir de forma presencial al banco para evitar de este modo problemas futuros con el pago de impuestos.

