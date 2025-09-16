Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

LOTERÍAS

Comprobar Euromillones de hoy: resultados del martes 16 de septiembre de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones de hoy, martes 9 de septiembre de 2025

Sorteo Euromillones de hoy, martes 9 de septiembre de 2025 / Redacción

Emma Ferrara

El primer sorteo de Euromillones se llevó a cabo en febrero de 2004 en París. Desde hace varios años, se celebra todos los martes y viernes, y pueden participar ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza.

El resultado del sorteo de Euromillones de este martes 16 de septiembre son los números 1, 9, 13, 35 y 40. En cuanto a las estrellas agraciadas son la 5 y la 6.

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del martes 1 de abril de 2025

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del martes 1 de abril de 2025

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

Probabilidades de acertar el Euromillón

Según la página web de Loterías y Apuestas del Estado, estas son las probabilidades de acertar el Euromillón en función de la categoría.

  1. Primera categoría (5+2) 1 entre 139.838.160
  2. (5+1) 1 entre 6.991.908
  3. (5+0) 1 entre 3.107.515
  4. (4+2) 1 entre 621.503
  5. (4+1) 1 entre 31.075
  6. (3+2) 1 entre 14.125
  7. (4+0) 1 entre 13.811
  8. (2+2) 1 entre 985
  9. (3+1) 1 entre 706
  10. (3+0) 1 entre 314
  11. (1+2) 1 entre 188
  12. (2+1) 1 entre 49
  13. (2+0) 1 entre 22

Dónde cobrar los premios del Euromillones

Los premios del Euromillones se cobran en un punto u otro en función de la cantidad del premio. Los considerados premios menores, esto es los inferiores a 2.000 euros, se podrán cobrar en cualquier administración de lotería.

Por su parte, los premios mayores (de más de 2.000 euros) se deberán cobrar en entidades bancarias y siempre en los tres meses posteriores a la celebración del sorteo. Después, la apuesta premiada caducará.

En los premios compartidos todos los jugadores deberán acudir de forma presencial al banco para evitar de este modo problemas futuros con el pago de impuestos.

TEMAS

  1. Sale a la luz qué tipo de relación mantienen Carlos Alcaraz y Brooks Nader: 'Hay un interés
  2. Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la llegada de un anticiclón: 'Poco a poco se va a ir imponiendo
  3. Alerta en España: Mario Picazo advierte de temperaturas altas y hasta 50 litros de lluvia por metro cuadrado
  4. Arturo Pérez-Reverte señala las 3 'instituciones' más serias de España: 'El rey, la Guardia Civil y...
  5. Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
  6. La nueva realidad de Lolita tras el 'palo' de Hacienda: 'No me hace ninguna gracia
  7. Andreu Buenafuente se mofa de las obras del Spotify Camp Nou con un 'dardo' a Laporta: 'No está a la altura
  8. Gonzalo Miró habla sin filtros de la Vuelta a España: 'Cuando los políticos no están a la altura...

Buenas noticias para los conductores: los helicópteros Pegasus de la DGT no pueden volar a partir de septiembre

Buenas noticias para los conductores: los helicópteros Pegasus de la DGT no pueden volar a partir de septiembre

Bolsonaro es hospitalizado por una fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja

Bolsonaro es hospitalizado por una fuerte crisis de hipo, vómitos y presión baja

El coste de huir al sur de Gaza: al menos 2.000 dólares para alquilar una furgoneta y comprar una tienda

El coste de huir al sur de Gaza: al menos 2.000 dólares para alquilar una furgoneta y comprar una tienda

Sorteo Euromillones del martes 16 de septiembre de 2025

Sorteo Euromillones del martes 16 de septiembre de 2025

Pedro Sánchez lo confirma: el gobierno 'regalará' 30.000 euros a los jóvenes para comprarse una casa

Pedro Sánchez lo confirma: el gobierno 'regalará' 30.000 euros a los jóvenes para comprarse una casa

Sorteo Bonoloto del martes 16 de septiembre de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 16 de septiembre de 2025

El coste de la 'nueva cara' de Jorge Javier Vázquez: Esto es lo que podría haber pagado

El coste de la 'nueva cara' de Jorge Javier Vázquez: Esto es lo que podría haber pagado

El Congreso rechaza, con los votos de PP, Vox y Junts, crear una oficina anticorrupción

El Congreso rechaza, con los votos de PP, Vox y Junts, crear una oficina anticorrupción