Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oficial Anthony GordonAnthony GordonFichajes BarcelonaAtlético Lamine YamalAtlético BarçaClasificación Giro ItaliaHorario Castilla SabadellHorario Sprint MotoGP ItaliaJulián ÁlvarezGordonNoticias BarçaAlexia PutellasMercado de fichajesEtapa 19 Giro de ItaliaGrupo España Europeo Sub-17Djokovic próximo torneoRanking ATP hoyAsí juega Antonhy GordonXavi PascualCuándo juega JodarDinero Ramos SevillaRiquelme FlorentinoKilian JornetPlayoffs ascenso Primera RFEFRafa NadalHija GuardiolaMaldiniPS StoreConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega España
instagramlinkedin

LOTERÍAS

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del viernes 29 de mayo de 2026

Comprueba los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo Bonoloto del domingo 24 de marzo de 2024.

Sorteo Bonoloto del domingo 24 de marzo de 2024. / Pexels

Emma Ferrara

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

El resultado del sorteo de la Bonoloto de este viernes 29 de mayo es 2,17, 19, 39, 41 y 46, siendo el número complementario el 3 y el reintegro el 5.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

  • Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas
  • Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro).

Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro)

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*
  • 3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Noticias relacionadas

Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado: los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión a partir de 2027
  2. Adiós a la ducha de plato: la tendencia de 2026 que transforma el baño con más estilo y comodidad
  3. María (25 años), hija de Pep Guardiola: 'El fútbol nunca fue solo un deporte. Decidió dónde vivíamos, con qué frecuencia nos mudábamos, los idiomas que aprendimos, los amigos que hicimos y las emociones que sentimos
  4. Sale a la luz la conversación de Jonathan Andic con el 112 tras la caída mortal de su padre: 'Ayuda, mi padre se ha caído
  5. El pueblo de Soria perfecto para una escapada: murallas medievales, castillo y torreznos espectaculares
  6. Trump bloquea a España uno de los aviones más potentes del Ejército
  7. España retrasa la edad de jubilación de 64 años y 10 meses: esta es la nueva edad para el 2027
  8. Ni residencia ni vivir solo: este hombre de 84 años sorprende con su solución para envejecer acompañado

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del viernes 29 de mayo de 2026

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del viernes 29 de mayo de 2026

Tim Spector, experto en microbiota: "Tu cuerpo no puede digerir la mayor parte de la fibra, por eso es tan importante"

Tenía contrato de 5 años, pero el casero intentó echarle antes: la Justicia acaba dando la razón al inquilino

Tenía contrato de 5 años, pero el casero intentó echarle antes: la Justicia acaba dando la razón al inquilino

Esther Cabrera (63 años), quiere jubilarse pero no puede: "tengo 44 años cotizados y me van a quitar el 21% de la pensión"

Esther Cabrera (63 años), quiere jubilarse pero no puede: "tengo 44 años cotizados y me van a quitar el 21% de la pensión"

Max Sandí, experto en mascotas: "Masticar no es un lujo, es una necesidad. Les ayuda a los perros a bajar revoluciones, a entrenarse y a no descargar energía en otras cosas"

Max Sandí, experto en mascotas: "Masticar no es un lujo, es una necesidad. Les ayuda a los perros a bajar revoluciones, a entrenarse y a no descargar energía en otras cosas"

Tu coche no arrancará si has bebido alcohol: la nueva norma que llega a España

Tu coche no arrancará si has bebido alcohol: la nueva norma que llega a España

Ya es oficial: Hacienda permitirá deducir hasta 1.356 euros a los propietarios que cumplan este requisito

Ya es oficial: Hacienda permitirá deducir hasta 1.356 euros a los propietarios que cumplan este requisito

Andrés de la Dehesa reelegido presidente de AFYDAD- SPAIN IS SPORT

Andrés de la Dehesa reelegido presidente de AFYDAD- SPAIN IS SPORT