LOTERÍAS
Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del lunes 29 de junio de 2026
Comprueba los resultados de la combinación ganadora de hoy
El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.
El resultado del sorteo de la Bonoloto de este lunes 29 de junio es 11, 12, 21, 22, 42 y 46, siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 9.
La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:
- Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas
- Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque
- Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque
- Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque
- Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque
- Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque
¿Cuánto cuesta jugar?
El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro).
Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro)
Premios de la Bonoloto
En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*
- 3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.
Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.
Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.
- Sara Carbonero (42 años), exmujer de Iker Casillas: 'El padre de mis hijos es de un pueblo de 100 habitantes, una aldea, directamente. Y a mis hijos les gusta mucho
- Alba, propietaria de un piso con 25 años, explica por qué evita alquilar a jubilados: 'Buscas gente más o menos con el mismo rol
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: multado con 3.000 euros por colgar la bandera de España en tu balcón si la comunidad obtiene una resolución favorable
- Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Las vacaciones de verano no pueden empezar en este día de la semana
- Un jubilado denuncia los coeficientes reductores: 'He cotizado 45 años, 7 meses y un día y me han recortado mi pensión un 24%
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Si ganas 500 euros al mes es que no has cotizado lo suficiente. La pensión no se regala, se cotiza
- Ya es oficial: La Seguridad Social confirma los cambios de la jubilación anticipada en 2027
- Alberto Sánchez, experto en herencias: 'Esperar para hacer testamento es uno de los errores más frecuentes