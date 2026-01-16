Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DroArbeloaCuartos Copa del ReyRivales Barcelona CopaFecha cuartos CopaDakar directoBorsi BeckerJuan Carlos RiveroMundial Kings LeagueAlcarazMadrid - Barça horarioKilian JornetKloppEntrenador RacingJorge TabetOpen Australia 2026Europeo Balonmano 2026Clasificación DakarPartidos Open de Australia hoyPróximo partido AlcarazPlayoffs NFL 2026Semifinales Copa ÁfricaMercado de Fichajes hoyJorge Rey
instagramlinkedin

LOTERÍAS

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del viernes 16 de enero de 2026

Comprueba los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo Bonoloto del viernes 16 de enero de 2026.

Sorteo Bonoloto del viernes 16 de enero de 2026.

Emma Ferrara

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

El resultado del sorteo de la Bonoloto de este jueves 15 de enero es 36, 46, 10, 37, 4, 42, siendo el número complementario el 34 y el reintegro el 1.

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

  • Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas
  • Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro).

Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro)

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*
  • 3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Jordi Évole sufre un ataque en directo y tienen que parar el programa: 'No te rías
  2. Un exfutbolista campeón del mundo se une a 'Gran Hermano': 'Necesito el dinero
  3. De portada 'Playboy' al lado más oscuro de la fama: 'Estuve a punto de morir por una sobredosis
  4. Conducir con la ITV caducada pero con cita: Duda resuelta y riesgos legales de jugársela
  5. Julio Iglesias rompe su silencio tras las acusaciones de acoso y agresión sexual
  6. Pep Guardiola y Busquets se tienden la mano e invierten en vivienda
  7. Robinho recibe buenas noticias desde la cárcel: reducen su condena por violación
  8. Última hora: Julio Iglesias lanza un comunicado tras las acusaciones de agresión sexual

Comprobar Euromillones de hoy: resultados del viernes 16 de enero de 2026

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del viernes 16 de enero de 2026

Enrique Rojas, psiquiatra, sobre la clave de la felicidad: “Se logra con buena salud y una memoria selectiva”

Enrique Rojas, psiquiatra, sobre la clave de la felicidad: “Se logra con buena salud y una memoria selectiva”

Si no vuelas este día de la semana, estás tirando el dinero: todo lo que hay que saber en 2026

Si no vuelas este día de la semana, estás tirando el dinero: todo lo que hay que saber en 2026

Activada la primera fase temporal: Barcelona podría acumular más de 50 litros de agua

Activada la primera fase temporal: Barcelona podría acumular más de 50 litros de agua

"Lo estoy pasando mal": máxima tensión en GH DÚO 4 con una dura sanción que indigna a los concursantes

"Lo estoy pasando mal": máxima tensión en GH DÚO 4 con una dura sanción que indigna a los concursantes

Son parajes increíbles: las mejores escapadas secretas para disfrutar de la nieve y no tirar el dinero

Son parajes increíbles: las mejores escapadas secretas para disfrutar de la nieve y no tirar el dinero

José Hernández, neurocirujano y experto en longevidad: "Si cuidamos los músculos, con la tecnología viviremos más de 120 años”

José Hernández, neurocirujano y experto en longevidad: "Si cuidamos los músculos, con la tecnología viviremos más de 120 años”