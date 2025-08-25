Suscripción

sport

Directos

LOTERÍAS

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del lunes 25 de agosto

Comprueba los resultados de la combinación ganadora de hoy

Sorteo Bonoloto del lunes 25 de agosto de 2025.

Sorteo Bonoloto del lunes 25 de agosto de 2025. / Pexels

Emma Ferrara

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.

El resultado del sorteo de la Bonoloto de este lunes 25 de agosto se conocerá a partir de las 21:30 horas. ¡Mucha suerte a todos los participantes!

Sorteo Bonoloto del martes 17 de junio de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 17 de junio de 2025

La Bonoloto permite jugar mediante apuesta simple o múltiple. En el primer caso, cada apostante deberá rellenar tantas columnas como apuestas quiera realizar. En cada una de ellas rellenará 6 números. En el caso de la apuesta múltiple, solo se marcan número de una columna y en función del número de apuestas que se quiera jugar, se seleccionará una cantidad de números diferente entre una de las siguientes posibles:

  • Si marcas la casilla de 44 apuestas, deberás seleccionar 5 números en el primer bloque. El conjunto formado por esos cinco números elegidos juega con cada uno de los restantes números del bloque, formándose así 44 conjuntos de seis pronósticos, es decir, 44 apuestas
  • Si marcas la casilla de 7 apuestas, deberás seleccionar 7 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 28 apuestas, deberás seleccionar 8 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 84 apuestas, deberás seleccionar 9 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 210 apuestas, deberás seleccionar 10 números en el primer bloque
  • Si marcas la casilla de 462 apuestas, deberás seleccionar 11 números en el primer bloque

¿Cuánto cuesta jugar?

El importe de cada apuesta es de 0,50 euros. El importe mínimo del boleto completo es 1 euro, por tanto: Si tu boleto participa en un único sorteo, debe incluir al menos 2 apuestas (50 céntimos x 2 apuestas x 1 sorteo = 1 euro).

Si tu boleto participa en dos o más sorteos (sorteo semanal), puede incluir desde 1 única apuesta (50 céntimos x 1 apuesta x 2 sorteos = 1 euro)

Premios de la Bonoloto

En BonoLoto se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:

  • 1ª Categoría: si se aciertan los 6 números de la combinación ganadora.
  • 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora más la extracción correspondiente al número complementario*
  • 3ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
  • 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
  • 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
  • Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de tu boleto y vendrá referido al importe total de apuestas en las que has participado.

Sorteo Semanal: el reintegro para la modalidad de abono o sorteo semanal se sorteará cada día, asignándose el premio correspondiente al valor de la apuesta diaria.

Sorteo Diario: el reintegro para la modalidad de participación diaria vendrá determinado por el dígito ganador del sorteo del día de participación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
  2. La nueva mansión de Rafa Nadal: lujo en Mallorca tras su retirada
  3. José Elías estalla contra la educación española: 'Si mis hijos sacan más de un 7 en el colegio, me enfado
  4. Tragedia en la serie 'Emily in Paris': Diego Borella fallece súbitamente en pleno set de rodaje
  5. José Elías revela el error imperdonable que nunca tolera en un trabajador: 'No me sirve
  6. Iniesta recuerda su primera noche en La Masia: 'Fue terrorífica, de las peores de mi vida
  7. El aviso de Jorge Rey sobre el huracán Erin: así afectará a España esta semana
  8. Muere Verónica Echegui, protagonista de 'Yo soy la Juani', a los 42 años

Canarias reclama una emergencia nacional para distribuir la atención de menores migrantes no acompañados

Canarias reclama una emergencia nacional para distribuir la atención de menores migrantes no acompañados

La AEMET pone en alerta a España para la última semana de agosto: "Se espera una bajada"

La AEMET pone en alerta a España para la última semana de agosto: "Se espera una bajada"

San Vicente de Leira quiere resurgir de las cenizas

San Vicente de Leira quiere resurgir de las cenizas

El Gobierno aprueba este martes un real decreto que detallará la capacidad de acogida de menores migrantes de las CCAA

El Gobierno aprueba este martes un real decreto que detallará la capacidad de acogida de menores migrantes de las CCAA

La justicia argentina reconoce en una condena ejemplar la violación en el matrimonio

La justicia argentina reconoce en una condena ejemplar la violación en el matrimonio

Una podóloga recomienda las mejores zapatillas "si trabajas muchas horas de pie"

Una podóloga recomienda las mejores zapatillas "si trabajas muchas horas de pie"

La carrera de Nerea Rodríguez: 'OT', 'Tu cara me suena' y nueva invitada de hoy en 'Pasapalabra'

La carrera de Nerea Rodríguez: 'OT', 'Tu cara me suena' y nueva invitada de hoy en 'Pasapalabra'

Esta es la jubilación reversible que el Gobierno quiere implementar en España

Esta es la jubilación reversible que el Gobierno quiere implementar en España