OCU
¡No compres atún en otro lugar! Este supermercado tiene el atún mejor valorado de España según la OCU
Entre decenas de marcas analizadas, esta lata de atún se lleva la palma según los expertos de la OCU
Las latas de atún son un básico en la despensa de hogares de todo el mundo. Su versatilidad, aporte nutricional y larga vida útil las convierten en ingredientes frecuentes de ensaladas, wraps, lasañas y un sinfín de recetas rápidas. Pero no todas las marcas garantizan el mismo nivel de calidad en el pescado.
Para ayudar a los consumidores a elegir mejor, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha evaluado 32 marcas de atún claro en aceite, analizando la calidad del pescado, el uso de aditivos y la relación entre calidad y precio de cada producto.
Y es que el estudio sitúa al atún “Sal de Plata” de Aldi en lo más alto, con una impresionante puntuación de 86 sobre 100. La OCU también evaluó la seguridad alimentaria de los productos y comprobó que todas las marcas analizadas cumplen con la normativa europea, mostrando niveles bajos de mercurio, lo que garantiza que su consumo es seguro.
La única recomendación general que hicieron fue prestar atención al contenido de sal, ya que un exceso habitual puede resultar perjudicial para la salud. El atún en lata se ha ganado un lugar indispensable en la despensa gracias a su versatilidad en la cocina.
Es ideal para enriquecer ensaladas, pastas, bocadillos, tortillas, arroces o empanadas, aportando sabor y proteínas de alta calidad. Su formato práctico y su larga vida útil lo convierten en un aliado tanto para comidas rápidas como para platos más elaborados.
Y es que siempre hay que saber dónde se debe de comprar el mejor atún posible, es por eso que la OCU nos ayuda en este tipo de ocasiones para que así tengamos el mejor producto posible, pues a pesar de contar con miles de marcas, solo una destaca positivamente frente al resto.
