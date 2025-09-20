Comprar en patines: la última novedad de Carrefour por las tardes

Este verano, los hipermercados Carrefour han lanzado una iniciativa que ha llamado la atención de los consumidores. De esta forma, la cadena francesa recupera uno de los conceptos más icónicos en su llegada a España. Al principio de su historia, los empleados del supermercado se desplazaban sobre ruedas entre los pasillos.

En este contexto, la compañía ha presentado la "Roller-Hour", una franja horaria de 16:00 a 17:00 donde los consumidores podrán hacer la compra en patines. Esta acción forma parte de la campaña "el híper está de moda", y conecta con la nostalgia de los clientes más longevos.

Desde Carrefour, han explicado que la iniciativa es una forma de vivir la experiencia de compra de una forma más divertida, rompiendo con la rutina y recordando los inicios de sus trabajadores, pero esta vez con los propios clientes sobre ruedas.

Durante la "Roller-Hour", los consumidores podrán desplazarse sobre patines entre los pasillos del supermercado. El hipermercado ha aclarado que no es necesario registrarse para hacer la actividad, basta con acudir al establecimiento con unos patines propios.

En declaraciones de Elodie Perthuisot, Directora Ejecutiva de Carrefour España, esta campaña busca "reivindicar el hipermercado como un espacio vivo que sorprende constantemente". Además del público más nostálgico, la acción tiene como objetivo a los clientes más jóvenes.

"Lo hacemos con una iniciativa que conecta generaciones y despierta emociones", añadía Perthuisot. La dirigente ha destacado que "recuperamos una imagen muy reconocible de nuestros orígenes en España para demostrar la capacidad del hipermercado para marcar tendencia".

Carrefour ha contado con la colaboración de Jorge Javier Vázquez, Jorge Cyrus, Curly Azahara, Borja González y Xurxo Carreño para promocionar el evento en redes sociales. Los usuarios han dejado comentarios como "yo quería ser una de ellas", recordando a las dependientas sobre ruedas que había en el supermercado.

Según los datos de ANGED, Carrefour cuenta con un 41% de la cuota de mercado en España, con un total de 204 centros. La cadena multinacional de distribución, con origen francés, esta considerada como una de las mayores del sector a nivel mundial, con más de 14.000 tiendas en 40 países.