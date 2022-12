¿Te conviene más comprar o alquilar?

La situación económica, el precio de la vivienda según el mercado y el estilo de vida son algunos de los factores a tener en cuenta

¿Comprar una vivienda o alquilar? Esta es una de las decisiones más difíciles de tomar. En España, tradicionalmente, la compra de una residencia siempre ha sido la opción más contemplada socialmente. Aunque en los últimos años, el alquiler ha ido ganando protagonismo, con unas cifras que siguen aún muy por debajo de otros países europeos.

¿Tengo la cantidad de dinero suficiente para comprar una casa? ¿Qué opción me conviene en función de mi forma de pensar y de vivir? ¿Me sale más a cuenta el alquiler o pagar una hipoteca? Estas son las dudas que más se plantean las personas a la hora de apostar por una opción o por la otra.

Si no lo tienes muy claro, en este artículo queremos ayudarte a que tú mismo respondas tus dudas sobre la compra o el alquiler de una vivienda. Descubre tus necesidades y decide.

¿Por qué la economía personal importa a la hora de comprar o alquilar una vivienda?

La situación económica es uno de los aspectos más importantes antes de tomar una decisión. La estabilidad laboral, los ingresos mensuales o los ahorros pueden determinar si es mejor comprar o alquilar.

Para la compra de una vivienda se necesita una cantidad de dinero que, por desgracia, no todo el mundo tiene disponible. Lo más seguro es que tengas que contratar un préstamo hipotecario. Por regla general, la mensualidad de la hipoteca suele ser menor que la del alquiler. Ahora bien, un crédito hipotecario suele llevar consigo cierto riesgo y la cuantía siempre debe ser asumible en caso de que llegue una situación complicada, puesto que si no puedes pagar, tu vivienda sería embargada si no la vendes.

Para comprar una vivienda se necesita tener ahorrado el 30% de su precio | Shutterstock

Pero para poder acceder a una hipoteca, las entidades bancarias suelen pedir un 30% del precio de la vivienda y un trabajo estable. Además, es muy importante que las mensualidades tampoco superen el 30% de tus ingresos mensuales. Una vez has comprado la vivienda, hay que tener en cuenta todos los gastos adicionales a la hipoteca, como los gastos de mantenimiento de lo que tendrás que hacerte cargo: IBI, gastos de comunidad, tasas municipales, etc.

Si optas por el alquiler, debes tener en cuenta que siempre se pide una cantidad para pagar la fianza con la primera mensualidad a la firma del contrato, (que suelen ser dos mensualidades por lo general) y los honorarios correspondientes si la gestión la ha llevado a cabo una inmobiliaria. Eso sí, te ahorrarás todos los gastos adicionales de una vivienda en propiedad. También necesitarás contar con un trabajo estable que te permita pagar el alquiler puntualmente cada mes, sin imprevistos ni sobresaltos.

El lugar también importa

El mercado inmobiliario define los precios basándose en la zona donde se sitúe el domicilio. En este sentido, es importante conocer el precio del metro cuadrado. Una regla que también afecta al alquiler.

La diferencia puede ser sustancial en función del barrio, la ciudad o la comunidad autónoma. Hay que tener en cuenta también la fiscalidad de cada región, ya que en algunas existen incentivos para alquilar y, en otras, para comprar.

Lo mejor es contar con la opinión de expertos en el mercado inmobiliario e investigar la situación del mismo en cada momento. En general, no es aconsejable comprar si el precio de los inmuebles está en máximos históricos ni alquilar cuando el coste de los arrendamientos está disparado.

Lo que le conviene a tu estilo de vida

¿Qué tipo de vida llevas? ¿Cambias de residencia asiduamente? ¿Cuáles son tus planes de futuro? Un factor fundamental que se tiene que tener en cuenta para decidir si comprar o alquilar una vivienda es tu propio estilo de vida personal.

La compra es, sin ningún tipo de duda, para las personas que persiguen una vida segura y con mayor estabilidad. El alquiler, en cambio, te puede venir mejor si te mudas habitualmente por trabajo o por motivos personales y también si no deseas vivir atado siempre al mismo sitio.

Para alquilar es necesario contar con ingresos suficientes para pagar la mensualidad y estabilidad laboral | Shutterstock

La edad es un factor muy importante. Cuando una persona joven decide emanciparse, es complejo que tenga dinero para hipotecarse y comprar una vivienda, en este caso el alquiler es la forma más rápida para alcanzar la independencia. A medida que pasan los años, la mayoría de la gente suele alcanzar una cierta estabilidad y la idea de comprar una vivienda suele ser más recurrente.

Descubre si quieres comprar o alquilar con esta calculadora

Para que puedas saber qué te conviene más de forma rápida y sencilla, esta calculadora te permitirá ver los gastos a los que debes hacer frente tanto si compras como si alquilas una vivienda. ¡Pruébala y elige la opción que más te convenga sin miedo a equivocarte!