Dónde comprar el mejor jamón ibérico en Barcelona: los supermercados y tiendas que debes conocer

El jamón ibérico puede convertirse en uno de los grandes manjares de tu hogar, pero para asegurarte de que no hay decepciones es totalmente imperativo encontrar un lugar que venda 'buen jamón'. Hoy, te saco de dudas con ello.

Los mejores supermercados y tiendas de jamón en Barcelona

Específicamente comprando en Barcelona, un supermercado que has de considerar por su buen jamón ibérico es Carrefour. Aquí encontrarás piezas 'selectas' que si bien no presentan calidad 'gourmet', suponen alternativas mucho más accesibles.

Siguiendo con los supermercados habituales, El Corte Inglés es otra opción de máxima prioridad a considerar. En El Corte Inglés encontrarás selecciones 'gourmet' de jamón ibérico que se pueden hacer ideales incluso como un regalo original.

Pero, ¿qué hay de las tiendas especializadas? Porque lógicamente Carrefour y El Corte Inglés son magníficas opciones si consideramos las vías económicas más accesibles. No obstante, hay espacios dedicados de una calidad (y precio) mayores.

Para comenzar, aquí hay que hacer mención de 'Jamonarium', una tienda especializada que encontraréis en Pg. de St. Joan 181. Jamonarium cuenta con más de 3 décadas de actividad que les ha permitido contar con una selección de los mejores jamones del mercado.

Similar a Jamonarium también debes conocer 'Reserva Ibèrica'. Este lugar especializado puede encontrarse en Rambla de Catalunya 61, y es todo lo que puedes desear en términos de una selección de jamones cuidada para conseguir la máxima calidad posible.

De nuevo, hay que considerar que tanto Jamonarium como Reserva Ibèrica cuentan con precios mucho más elevados en sus jamones que Carrefour y El Corte Inglés, pero de la misma manera el producto que se obtiene a cambio vale cada uno de los euros invertidos.

Y tú, ¿tienes algún supermercado o tienda específica que visites regularmente justo con la intención de comprar jamón ibérico? Si es así, no dudes en compartir tu espacio predilecto en la sección de comentarios.