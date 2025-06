Comprar fruta en el supermercado puede ser un error: así nos 'engañan' algunos locales

Lo más cómodo a la hora de hacer la cesta de la compra es visitar un único supermercado y adquirir todos los productos sin tener que acudir a otros locales. Sin embargo, muchos sabemos que esto no es lo correcto si queremos ahorrar dinero y comprar alimentos de calidad.

Los mercados de proximidad son los mejores espacios para adquirir alimentos frescos como carnes, pescados, huevos, frutas y verduras. Son productos frescos de mayor calidad y con mejor composición nutricional. Y estos pequeños empresarios son conscientes de las 'tácticas' que emplean algunos supermercados con tal de 'engañarnos'.

Sin ir más lejos, los propietarios de una frutería en Alcalá de Henares han denunciado en redes sociales de una técnica que no está bien vista: falta de transparencia en el etiquetado en el sector alimentario que induce a equivocaciones.

¿No te ha pasado que has caminado por los pasillos de fruterías en supermercados y has visto ofertas aparentemente imbatibles? 'Manzanas por tan solo 0,90 euros' o 'Naranjas a 0,50 euros' son precios habituales que esconden una realidad: no es una ganga como pensamos si se incluye debajo un aviso con letra pequeña.

En lugar de emplear el kilo como unidad de medida, muchos supermercados recurren a los 250 gramos o al medio kilo para conquistar a su clientela: así, el precio por kilo de las manzanas que antes hemos mencionado sería realmente 3,60 euros, mucho más caras que en la mayoría de fruterías.

Al fin y al cabo, muchos supermercados emplean estrategias de marketing y publicidad para aumentar las ventas por impulso. Una oferta siempre es llamativa, y más si aparece en color amarillo y letras grandes, escondiendo en otros caracteres más pequeños el precio real.

¿El consejo de los fruteros y verduleros de España? Si vas a un supermercado, fíjate bien en el precio y busca el coste por kilo para no sentirte engañado.