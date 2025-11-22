Se compra el Porsche 992 Carrera de Carlo Ancelotti y llega a esta reflexión: "Huele a puro"

El Real Madrid decidió prescindir de Carlo Ancelotti al finalizar la pasada temporada en busca de un cambio de dinámica, y por ello fichó a Xabi Alonso para aportar un aire fresco al vestuario. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado este objetivo, ya que su estilo de juego se asemeja demasiado al de Ancelotti.

El italiano poco tiempo permaneció sin equipo, ya que aceptó la propuesta de convertirse en el nuevo seleccionador de Brasil. Al principio se rumoraba que Ancelotti se quedaría viviendo en Londres, algo que resultaba incomprensible para el país sudamericano, pero finalmente se instaló en Río de Janeiro.

Como consecuencia, tuvo que abandonar su residencia en La Moraleja y decidió desprenderse de uno de sus vehículos: el Porsche 992 Carrera.

Se ha podido conocer gracias al vídeo publicado por el influencer ByCalitos, en el que se muestran varios modelos de Porsche.

El creador de contenido visita la casa de YoSoyPlex, uno de los youtubers más laureados de España y pareja actual de Aitana Ocaña, y allí se encuentra con Paconi, representante del streamer, quien le explica que se ha quedado con el Porsche de Ancelotti.

En el vídeo, ByCalitos reveló que "el coche está nuevo". Además, la pareja de la intérprete de 'Superestrella' desveló que "si abres el coche, huele muchísimo a puro. O sea, muchísimo a puro".

Al instante, el influencer no dudó en abrir la puerta y compartió su punto de vista: "A ver, huele ya de hecho a Paconi. Huele a vainilla". Sobre el estado del vehículo, Paconi comentó que "le iba a cambiar cositas y luego he dicho: 'Me mola así".

Por otro lado, Plex destapó que la matrícula que lleva el Porsche, que presenta la clásica 'E' de España junto al emblema de la Unión Europea, puede transformarse en una versión completamente negra.